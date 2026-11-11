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        Kontrolden çıkan otomobil çitleri aşıp bahçeye girdi

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde kavşak sisteminde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, çitleri aşarak bahçeye girdi. Kazada yaralanan olmadı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 10:03 Güncelleme:
        Kontrolden çıkan otomobil çitleri aşıp bahçeye girdi

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde kavşak sisteminde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, çitleri aşarak bahçeye girdi. Kazada yaralanan olmadı.

        Kaza, Manavgat ilçesi ManavgatAlanya D400 kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya istikametine seyir eden 07 YS 834 plakalı otomobil, Doğançam Mahallesi Tekandız ışıklı kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağında bulunan bahçenin tel çitlerini devirerek bahçeye girdi. Kazada yaralanan olmazken, gece bahçede kalan otomobil sabah sahibinin bahçe sahipleriyle görüşmesi ile olay yerinden kaldırıldı. Sürücünün önüne fırlayan yayaya çarpmamak için bahçeye girdiğini ve bahçe sahiplerinin masrafını karşılayacağını söylediği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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