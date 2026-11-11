İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Sürdürülebilir yatırım finansmanında bankaların rolü artıyor

HÜMEYRA AYAZ/SERHAT TUTAK - QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan, bankaların iklim finansmanının önemli aktörlerinden olduğunu belirterek, "Enerji dönüşümünün başarıya ulaşması için finans kuruluşlarının yatırım süreçlerinde aktif rol alması gerekiyor." dedi.

Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Tan, zirvenin uluslararası katılım ve organizasyon açısından önemli bir buluşma olduğunu ifade etti.

Tan, COP31'in ana temasının "taahhütten aksiyona geçiş" olmasının önemine dikkati çekerek, geçmiş yıllarda belirlenen stratejik hedeflerin artık somut uygulamalara dönüşmesi gerektiğini vurguladı.

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Türkiye'de COP31'in düzenlenmesinin enerji dönüşümü açısından ayrı bir anlam taşıdığını belirten Tan, "Geçmiş yıllarda çeşitli taahhütler verildi, stratejik hedefler belirlendi ancak artık bunların gerçekten hayata geçirilmesi, yani aksiyona dönüşmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

- "Enerji dönüşümünde finans kuruluşlarının aktif rol alması gerekiyor"

Tan, enerji alanındaki dönüşümün büyük ölçekli yatırımlar gerektirdiğine işaret ederek, elektrifikasyon ve yenilenebilir enerji hedeflerine ulaşılmasında finansman modellerinin belirleyici olacağını kaydetti.

COP31'in Türkiye'de gerçekleştirilmesinin enerji dönüşümü hedeflerinin uluslararası platformda ele alınması ve finansman imkanlarının değerlendirilmesi açısından önemli olduğunu belirten Tan, sözlerine şöyle devam etti:

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"Bu süreçte kamu ve özel sektör işbirliğinin güçlendirilmesi gerekiyor. Enerji alanında geleceğin inşa edilmesi ve belirlenen hedeflere ulaşılması için finansman kuruluşlarının sürece aktif katılımı önem taşıyor. Bu yıl dünyada sadece 3,4 trilyon dolarlık enerji yatırımı yapıldı. Burada sistemi doğru projelerle, doğru yatırımlarla finanse eden bankaların önemi artıyor. Bankalar iklim finansmanının olmazsa olmaz aktörleridir. Enerji dönüşümünün başarıya ulaşması için finans kuruluşlarının yatırım süreçlerinde aktif rol alması gerekiyor."

Tan, QNB Türkiye'nin yurt dışı kaynaklarının yaklaşık 11 milyar dolar olduğuna dikkati çekerek, bu tutarın yaklaşık yüzde 35'inin sürdürülebilir kaynaklardan oluştuğunu dile getirdi.

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Bu kaynakları kullanarak yine sürdürülebilir yatırımlara finansman sağlamaya çalıştıklarını aktaran Tan, bu doğrultuda portföylerindeki sürdürülebilir finansmanın oranını her geçen gün artırdıklarını söyledi.

Tan, Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefini desteklediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu süreç yalnızca bankaların kendi operasyonlarıyla sınırlı değil. Finansman sağlanan şirketlerin de emisyonlarını azaltması önem taşıyor. İklim finansmanında kaynak, kredi ve taahhütler tarafında kapsayıcı bir yaklaşımla hareket etmeyi sürdüreceğiz. COP31'de başlatılan girişimlerin doğru finansman modelleriyle desteklenmesi ve sürdürülebilir enerji tüketimine katkı sağlaması gerekiyor."