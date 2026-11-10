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        Alanyaspor'da Uğur Uçar dönemi resmen başladı

        Corendon Alanyaspor, Teknik Direktör Uğur Uçar ile 20272028 sezonunun sonuna kadar sözleşme imzaladı. İmza töreninde konuşan Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Uçar'a güvendiklerini belirtirken, genç teknik adam ise Alanyaspor'u hem yetiştiren hem de yarışan bir takım haline getireceklerini söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 22:00 Güncelleme:
        Alanyaspor'da Uğur Uçar dönemi resmen başladı

        Corendon Alanyaspor, Teknik Direktör Uğur Uçar ile 20272028 sezonunun sonuna kadar sözleşme imzaladı. İmza töreninde konuşan Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Uçar’a güvendiklerini belirtirken, genç teknik adam ise Alanyaspor’u hem yetiştiren hem de yarışan bir takım haline getireceklerini söyledi.

        Corendon Alanyaspor, teknik direktörlük görevine getirilen Uğur Uçar için imza töreni düzenledi. Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde gerçekleştirilen törende Uğur Uçar, kendisini 20272028 sezonunun sonuna kadar turuncuyeşilli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

        İmza töreninde konuşan Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, eski teknik direktör Joao Pereira'nın yaklaşık iki yıl boyunca kulübe önemli katkılar sağladığını belirterek, ayrılık sürecinin ardından yeni teknik direktör arayışını tamamladıklarını ifade etti. Uğur Uçar'ın hedefleri olan, çalışkan ve yeni nesil teknik adamlardan biri olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, "Uğur hocamızın, belirlediği hedeflerin üzerine koyarak kulübümüzü de daha yukarılara taşıyacağına inanıyoruz. Kendisine inanıyor ve güveniyoruz. Hem hocamız hem de Alanyaspor’umuz için hayırlı olacağına inanıyorum" dedi.

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        ''Adından söz ettiren bir Alanyaspor olacak''

        Teknik Direktör Uğur Uçar ise Alanyaspor'da görev yapmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, kendisine duyulan güven için Başkan Hasan Çavuşoğlu ve yönetim kuruluna teşekkür etti. Alanyaspor'un Türk ve dünya futboluna önemli teknik direktörler ile futbolcular kazandıran değerli bir camia olduğunu vurgulayan Uçar, "Biz de bunun karşılığını vermek için buradayız. Hem oyuncu yetiştiren hem de yarışan bir takım olacağız. Oynadığı futbolla adından söz ettiren bir Alanyaspor ortaya koyacağız. Bunun sözünü veriyorum. İnşallah hem gelişerek hem de çalışarak Alanyaspor’u daha iyi yerlere taşıyacağız" diye konuştu.

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