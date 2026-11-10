Bakan Uraloğlu, BOEING ve THY ile Sürdürülebilir Havacılık Yakıtları İmza Töreni'nde konuştu "Ülkemizi sürdürülebilir havacılık yakıtları alanında önemli bir üretim ve teknoloji merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Türkiye'nin güçlü havacılık altyapısı, sanayi kapasitesi ve yetişmiş insan kaynağıyla bu fırsatı değerlendirmeyi; ülkemizi sürdürülebilir havacılık yakıtları alanında önemli bir üretim ve teknoloji merkezi hâline getirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya'da COP31 kapsamında "BOEING ve THY ile Sürdürülebilir Havacılık Yakıtları İmza Töreni"nde konuştu. Bakan Uraloğlu yaptığı konuşmada Türkiye'nin bu alandaki üretim kapasitesini ve teknolojik altyapısını geliştirmeye yönelik çalışmaların önemine dikkat çekti. Uraloğlu, "Ülkemizi sürdürülebilir havacılık yakıtları alanında önemli bir üretim ve teknoloji merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz" dedi.

REKLAM

"Havacılığın geleceği çevresel sürdürülebilirlikle şekillenecek"

Havacılığın ülkeleri ve ekonomileri birbirine bağlayan, turizmi ve ekonomik kalkınmayı destekleyen stratejik bir sektör olduğuna değinen Uraloğlu, "Türkiye olarak güçlü havalimanı altyapımız ve gelişmiş hava bağlantılarımızla küresel havacılık sisteminin önemli merkezlerinden biri konumundayız. Ancak havacılığın geleceği, yalnızca kapasite artışıyla değil, bu büyümenin çevresel açıdan sürdürülebilir kılınmasıyla şekillenecektir" dedi.

Sürdürülebilir havacılık yakıtlarının mevcut uçak teknolojileriyle uyumlu kullanım imkânı sunduğuna ve sera gazı emisyonlarının azaltılmasına katkı sağlayabileceğine dikkat çeken Uraloğlu, "Bu noktada sürdürülebilir havacılık yakıtları, mevcut uçak teknolojileriyle uyumlu kullanım imkânı sunarken yaşam döngüsü boyunca sera gazı emisyonlarının azaltılmasına önemli katkı sağlayabilecek çözümlerden biridir" diye konuştu.

REKLAM

Uluslararası düzenlemelerin sürdürülebilir havacılık yakıtlarına yönelik dönüşümü hızlandırdığını belirten Uraloğlu, "Avrupa Birliği, 2025 yılında başlattığı uygulamayla havacılık yakıtlarında asgari SAF payını kademeli olarak artırmayı ve 2050 yılında yüzde 70'e ulaştırmayı hedeflemektedir. Türkiye olarak biz de Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı Talimatı'nı yürürlüğe koyarak ulusal düzenleyici çerçevemizi oluşturduk" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin yalnızca sürdürülebilir havacılık yakıtlarını kullanan değil, aynı zamanda geliştiren ve üreten bir ülke olmasını hedeflediklerini vurgulayan Uraloğlu, "Hedefimiz, sürdürülebilir havacılık yakıtlarını yalnızca kullanan değil; bu yakıtları geliştiren, üreten ve dünyaya sunan bir Türkiye'dir" şeklinde konuştu.

REKLAM

"Bu yol haritasının somut projelere dönüşmesi önemli"

Türkiye SAF Yol Haritası'nın somut projelere ve yerli üretim kapasitesine dönüşmesinin önemine değinen Uraloğlu, "Bugün tanıtımını gerçekleştirdiğimiz Türkiye SAF Yol Haritası'nı, bu hedefler doğrultusunda atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz. Bizim için asıl önemli olan, bu yol haritasının somut projelere, yeni yatırımlara, yerli üretim kapasitesine ve ölçülebilir emisyon azaltımına dönüşmesidir" dedi.

Ulaştırmada net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü belirten Uraloğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Bakanlık olarak hazırlıklarını sürdürdüğümüz Ulaşımda Net Sıfır Emisyon Yol Haritası ile de ulaştırmanın bütün modlarında bu dönüşümü desteklemeye devam edeceğiz. Kamu olarak sektörümüzün önünü açacak adımları atmaya, yatırım ortamını güçlendirmeye ve bütün paydaşlarımızla yakın iş birliği içerisinde çalışmaya kararlıyız."

REKLAM

"SAF'ı stratejik bir fırsat olarak görüyoruz"

Sürdürülebilir havacılık yakıtlarının enerji arz güvenliği ve sanayi açısından da önemli fırsatlar sunduğuna dikkat çeken Bakan Uraloğlu, "SAF'ı yalnızca emisyon azaltımına yönelik bir araç olarak değil; enerji arz güvenliğimizi güçlendirecek, sanayimiz için yeni üretim alanları oluşturacak ve teknolojik kapasitemizi geliştirecek stratejik bir fırsat olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Ülkemizi sürdürülebilir havacılık yakıtları alanında önemli bir üretim ve teknoloji merkezi hâline getirmeyi hedefliyoruz"

Türkiye'nin havacılık altyapısı, sanayi kapasitesi ve yetişmiş insan kaynağıyla bu alandaki potansiyelini değerlendirmeyi hedeflediklerini belirten Uraloğlu, "Türkiye'nin güçlü havacılık altyapısı, sanayi kapasitesi ve yetişmiş insan kaynağıyla bu fırsatı değerlendirmeyi; ülkemizi sürdürülebilir havacılık yakıtları alanında önemli bir üretim ve teknoloji merkezi hâline getirmeyi hedefliyoruz" dedi.

REKLAM

İş birliğinin yeni yatırımlara ve projelere dönüşmesini temenni eden Uraloğlu, "Bugün ortaya koyduğumuz ortak iradenin, bu hedef doğrultusunda somut projelere, yeni yatırımlara ve güçlü iş birliklerine dönüşmesini temenni ediyorum" diye konuştu.