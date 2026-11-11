Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri 6 kıta 102 ülkeden liderler Antalya'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde COP31 Liderler Zirvesi başlıyor

        6 kıta 102 ülkeden liderler Antalya'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde COP31 Liderler Zirvesi başlıyor

        Dünyanın en büyük zirvesinin gerçekleştirildiği Antalya'da bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde COP31 Liderler Zirvesi düzenlenecek. Zirveye BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in yanı sıra 95 ülkeden 102 lider katılacak. Açılış programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra BM Genel Sekreteri Guterres ve COP31 Başkanı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum birer konuşma yapacak. Programda Anadolu Ateşi Türkiye'nin yedi bölgesinden halk oyunlarını tek bir koreografide sergileyecek. Türkiye'nin baştan bu yana söylediği "UYGULAMA COP'U" mesajı dünyaya etkili bir filmle anlatılacak. Zirvenin şarkısı "Let's COP" da liderlerin beğenisine sunulacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 10:03 Güncelleme:
        6 kıta 102 ülkeden liderler Antalya'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde COP31 Liderler Zirvesi başlıyor

        Dünyanın en büyük zirvesinin gerçekleştirildiği Antalya'da bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde COP31 Liderler Zirvesi düzenlenecek. Zirveye BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in yanı sıra 95 ülkeden 102 lider katılacak. Açılış programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra BM Genel Sekreteri Guterres ve COP31 Başkanı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum birer konuşma yapacak. Programda Anadolu Ateşi Türkiye'nin yedi bölgesinden halk oyunlarını tek bir koreografide sergileyecek. Türkiye'nin baştan bu yana söylediği "UYGULAMA COP'U" mesajı dünyaya etkili bir filmle anlatılacak. Zirvenin şarkısı "Let's COP" da liderlerin beğenisine sunulacak.

        REKLAM

        Türkiye ilk kez, iklim değişikliği ile mücadelede dünyanın en önemli organizasyonu olan BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) ev sahipliği yapıyor. 920 Kasım arasında Antalya'daki COP31 Alanı'nda düzenlenecek zirve BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ne taraf 196 ülke ve Avrupa Birliği'ni bir araya getiriyor. COP31'in en önemli etkinliği olan COP31 Liderler Zirvesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ev sahipliğinde Antalya'daki COP31 Alanı'nın Mavi Bölgesindeki en büyük genel kurul salonu olan Anadolu'da gerçekleştirilecek. Zirveye 6 kıta 95 ülkeden 102 liderin katılımı bekleniyor. Saat 12.00'de başlaması beklenen programda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve COP31 Başkanı Murat Kurum'un yanı sıra BM Genel Sekreteri Guterres, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali, Avustralya Başbakanı Anthony Albenese, Brezilya Devlet Başkanı ve COP30 Başkanı Lula Da Silva birer konuşma gerçekleştirecek.

        REKLAM

        Anadolu Ateşi ve Sıfır Atık sahnede

        Programda Türkiye'nin COP31 için hazırladığı videolar ve özel klipler izletilecek. Anadolu Ateşi Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesinin halk oyunlarını tek bir koreografide birleştiren bir gösteri sunacak. Gösteri, Anadolu'nun kültürel çeşitliliğini "birlik içinde çokluk" mesajıyla dünya liderlerine tanıtacak. Gösteri, ev sahibi Antalya'nın bulunduğu Akdeniz Bölgesi'nin Teke yöresi oyunlarıyla açılıp tüm bölgelerin halayda buluşmasıyla kapanacak. Gösteri, Liderler Zirvesi'nin ilk gününün teması olan Sıfır Atık'ı anlatacak Seremonide COP31'in resmi şarkısı "Let's Cop" dinletilecek.

        REKLAM

        Hangi ülkeler lider düzeyinde katılıyor?

        COP31'e, lider düzeyinde, Avusturya, Birleşik Krallık, BosnaHersek, Bulgaristan, Finlandiya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Hollanda, İspanya, İsveç, İtalya, Karadağ, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya, Lihtenştayn, Malta, Moldova, Norveç, Rusya Federasyonu, Slovenya, Ukrayna, Botsvana, Burundi, Cezayir, Esvatini, Etiyopya, Fildişi Sahili, Gabon, GineBissau, Komorlar, Kongo, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Lesoto, Libya, Madagaskar, Mali, Moritanya, Mozambik, Ruanda, Seyşeller, Somali, Sudan, Tanzanya, Togo, Zimbabve, Azerbaycan, Bangladeş, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, Endonezya, Ermenistan, Filistin, Güney Kore, Gürcistan, Irak, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, İran, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, Kuveyt, Lübnan, Maldivler, Malezya, Özbekistan, Pakistan, Suriye, Suudi Arabistan, Tacikistan, Türkmenistan, Bolivya, Brezilya, Guyana, Venezuela, Antigua ve Barbuda, Bahamalar, Barbados, Saint Kitts ve Nevis, Saint Lucia, Avustralya, Kiribati, Marshall Adaları, Mikronezya, Niue, Palau, Solomon Adaları, Tonga, Tuvalu'dan katılım olacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        COP31 Liderler Zirvesi başlıyor
        COP31 Liderler Zirvesi başlıyor
        Kadın hakimi vuran savcıya kötü haber
        Kadın hakimi vuran savcıya kötü haber
        Trump'ın Biden'a bıraktığı mektup ortaya çıktı
        Trump'ın Biden'a bıraktığı mektup ortaya çıktı
        Çelik eridi ocaklar yandı! Türk bayrağına sarıldılar...
        Çelik eridi ocaklar yandı! Türk bayrağına sarıldılar...
        Fon soruşturmasında 3 tutuklama
        Fon soruşturmasında 3 tutuklama
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        GLP-1 ilaçları için yeni bir görme kaybı uyarısı yayınlandı
        GLP-1 ilaçları için yeni bir görme kaybı uyarısı yayınlandı
        Felsefe Taşı’nın bilinmeyen ilk adı
        Felsefe Taşı’nın bilinmeyen ilk adı
        Alper'in bir hastalığı yoktu... 11 yaşında okulda ölüm
        Alper'in bir hastalığı yoktu... 11 yaşında okulda ölüm
        Hegseth'e yönelik azil girişimi engellendi
        Hegseth'e yönelik azil girişimi engellendi
        "Elektrifikasyon çok hızlı bir şekilde büyüyor"
        "Elektrifikasyon çok hızlı bir şekilde büyüyor"
        BBC araştırması: Epstein'in istismar ağında model ajansı bağlantısı
        BBC araştırması: Epstein'in istismar ağında model ajansı bağlantısı
        Bir unutkanlık hayattan kopardı
        Bir unutkanlık hayattan kopardı
        Baba-oğul pozları
        Baba-oğul pozları
        Tükenmişlik hissine karşı tedbir
        Tükenmişlik hissine karşı tedbir
        Yeni nesil mutluluk terapisi
        Yeni nesil mutluluk terapisi
        Anne olmak için gün sayıyor
        Anne olmak için gün sayıyor
        İşçinin 2027’de vergisi ne olacak?
        İşçinin 2027’de vergisi ne olacak?
        Türkiye'nin batısı için sağanak yağmur uyarısı
        Türkiye'nin batısı için sağanak yağmur uyarısı
        İspanya'dan "Tiktok'a yasak" talebi
        İspanya'dan "Tiktok'a yasak" talebi

        Benzer Haberler

        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Sürdürülebilir yatırım finansmanında bankalar...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Sürdürülebilir yatırım finansmanında bankalar...
        Antalya Valiliğinden COP31 Liderler Zirvesi öncesi ulaşım tedbirleriyle ilg...
        Antalya Valiliğinden COP31 Liderler Zirvesi öncesi ulaşım tedbirleriyle ilg...
        Antalya'da COP31 Dünya Liderler Zirvesi kapsamında trafik tedbirleri uygula...
        Antalya'da COP31 Dünya Liderler Zirvesi kapsamında trafik tedbirleri uygula...
        Bakan Uraloğlu, BOEING ve THY ile Sürdürülebilir Havacılık Yakıtları İmza T...
        Bakan Uraloğlu, BOEING ve THY ile Sürdürülebilir Havacılık Yakıtları İmza T...
        Alanyaspor, teknik direktör Uğur Uçar'la 1,5 yıllık sözleşme imzaladı
        Alanyaspor, teknik direktör Uğur Uçar'la 1,5 yıllık sözleşme imzaladı
        Alanyaspor'da Uğur Uçar dönemi resmen başladı
        Alanyaspor'da Uğur Uçar dönemi resmen başladı