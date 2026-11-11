Antalya'da binlerce kişi Ata'ya Saygı Yürüyüşü'nde buluştu

Muratpaşa Belediyesi tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 88'inci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen Ata'ya Saygı Yürüyüşü'nde binlerce Antalyalı bir araya geldi.

Muratpaşa Belediyesi'nin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 88'inci yıl dönümü anısına düzenlediği Ata'ya Saygı Yürüyüşü'nde binlerce kişi bir araya geldi. Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı'ndan başlayan fener alayına katılan Antalyalılar, ellerinde Türk bayrakları, Atatürk posterleri ve meşalelerle Antalya sokaklarını aydınlattı. Meydanı dolduran kalabalık, meşalelerin yakılmasının ardından yürüyüşe geçti. Yaklaşık 4 kilometrelik yürüyüşün ardından Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı'nda saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.

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Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, yaptığı konuşmada Mustafa Kemal Atatürk'ü anmanın ve Cumhuriyet değerlerini yaşatmanın önemine değindi. Türkiye'nin üretim, teknoloji ve kalkınma alanlarında yeni bir hamleye ihtiyaç duyduğunu belirten Başkan Uysal, "Anadolu bozkırını topyekün üretenlerin ülkesi haline getirmeye ihtiyacımız var. Teknolojiye uyum sağlayanların, yazılım yapanların, ihracat yapanların, veri tabanı oluşturanların ve veri tabanını işleyenlerin ülkesi yapmaya ihtiyacımız var. Kalkınmaya, kalkınmaya uyum sağlamaya ve hakça paylaşmaya ihtiyacımız var" dedi.

"Türkiye'mizin geleceğine yeni bir başlangıçla el atacağız"

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Önümüzdeki yıllarda mesleklerin ve çalışma hayatının büyük bir değişim geçireceğine de dikkat çeken Uysal, "Mevcut 10 mesleğin 8'inin önümüzdeki 10 yılda yok olacağı hesaplanıyor. Yeni meslekler oluşturabilmeye, o teknolojik uyumu göstermeye, açlık tehdidini, siber saldırı tehdidini ve dünya egemenlerinin birbiriyle giriştiği ağır rekabetin ülkemize yansımalarını ortadan kaldırmaya ihtiyacımız var. Bunun için çok çalışmaya ihtiyacımız var. Çok çalışacağız. Bambaşka bir ahlak, bambaşka bir etik, bambaşka bir milatla konuları ele alacağız. Türkiye'mizin geleceğine yeni bir başlangıçla el atacağız" ifadelerini kullandı.

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Uysal'ın konuşmasının ardından düzenlenen konserde Zati, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendirdi.