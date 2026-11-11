Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Ulaşım ve haberleşme yatırımlarında yeşil dönüşüme ağırlık veriliyor

        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Ulaşım ve haberleşme yatırımlarında yeşil dönüşüme ağırlık veriliyor

        AYŞE YILDIZ - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kara, hava, deniz ve demir yollarında, haberleşmede emisyonu nasıl azaltabileceklerine ilişkin çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Ulaştırma yapılarını yaparken bir taraftan da doğal hayatın bütünlüğünü korumaya özen gösteriyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 11:01 Güncelleme:
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Ulaşım ve haberleşme yatırımlarında yeşil dönüşüme ağırlık veriliyor

        AYŞE YILDIZ - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kara, hava, deniz ve demir yollarında, haberleşmede emisyonu nasıl azaltabileceklerine ilişkin çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Ulaştırma yapılarını yaparken bir taraftan da doğal hayatın bütünlüğünü korumaya özen gösteriyoruz." dedi.

        Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında yeşil bölgedeki Ulaşım-Enerji Alanında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ekipleri de kurdukları stantlarda çevreci projelerini tanıtıyor.

        Zirve kapsamında toplantılara katılan, yabancı konuklarla ikili görüşmeler gerçekleştiren ve bazı etkinliklere katılan Bakan Uraloğlu, AA muhabirine, COP31 kapsamında Bakanlık olarak temalar belirlediklerini söyledi.

        REKLAM

        İklim alanında herkese çok iş düştüğünü, fırsat buldukça stantları da gezerek yenilikleri, çalışmaları incelediğini belirten Uraloğlu, şöyle konuştu:

        "Onun için biz kara yolunda, demir yolunda, hava yolunda, denizcilikte ve haberleşmede emisyonu nasıl azaltırız, yenilenebilir enerjileri nasıl kullanabiliriz, çevreci yakıtları özellikle havacılıkta SAF olarak nitelendirdiğimiz yakıtı Türkiye'de nasıl üretip kullanabiliriz, yetmedi dünyaya nasıl satarız bunlarla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Haberleşmeden ekolojik üst geçitlere kadar birçok alanda Bakanlık olarak yatırımlarımız var. Ulaştırma yapılarını yaparken bir taraftan da doğal hayatın bütünlüğünü korumaya özen gösteriyoruz. Bu noktada da özellikle üst geçitler noktasında hem canlıların, hayvanların geçişini hem de bitki ekosistemini koruyarak, bir taraftan diğer tarafa geçişini bu ekolojik köprülerle sağlamış oluyoruz."

        REKLAM

        - "6G'yi şimdiden konuşmaya başladık"

        Aynı çalışmaları alt geçitlerde de yaptıklarına dikkati çeken Uraloğlu, dolgu yaparak, köprüler ve viyadüklerle geçiş sağlayarak, o bölgelerdeki doğal hayatı bölmemeye, bitkileri olduğu gibi korumaya özen gösterdiklerini söyledi.

        Bakanlık olarak 2053'ü planladıklarını ifade eden Uraloğlu, "2053'ü sadece hayal etmiyoruz, planlıyoruz. Yani 2053'e geldiğimizde '28 bin 500 kilometre demir yolumuz olsun' diyoruz. 'Otoyolumuz 10 bin kilometre olsun' diyoruz. İşte havalimanı sayımız 60'ların daha üzerine çıksın istiyoruz. 300-400 milyon insanı seyahat ettirmek için çalışıyoruz." dedi.

        REKLAM

        İletişim, haberleşme alanında da çalışmaların olduğunu kaydeden Uraloğlu, 6G'yi şimdiden konuşmaya başladıklarını, tüm alanlarda planlamalar yaptıklarını belirtti.

        Uraloğlu, 2053'e gelindiğinde dünya olarak hayal kırıklıklarına uğrayabileceklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

        "Niye? O kadar hızlı gelişiyoruz ki biz hayal ettiklerimizi 2050, 2053 için hayal ettiklerimizi muhtemelen daha erken gerçekleştireceğiz. 2053'e geldiğimizde çok daha iyisini bizden sonraki yöneticiler, mühendisler yapıyor olacak. Tabii COP31 çevreci, yeşil dönüşüm esasında. Bu kapsamda çok önemli bir platform. Dünya burada ve hep birlikte bu konuyu konuşuyoruz. Alınacak kararları dünyayı ilgilendiriyor. Alınacak kararların küresel olması gerekir ki masanın etrafında herkesin olması gerekir ki gerçek anlamda karşılık bulsun. Buna gayret ediyoruz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        COP31 Liderler Zirvesi başlıyor
        COP31 Liderler Zirvesi başlıyor
        "Elektrifikasyon çok hızlı bir şekilde büyüyor"
        "Elektrifikasyon çok hızlı bir şekilde büyüyor"
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        BDDK Başkanı Kavcıoğlu istifa etti
        BDDK Başkanı Kavcıoğlu istifa etti
        19 yaşındaki Sinem'in davasında cinsel saldırıdan ceza istendi
        19 yaşındaki Sinem'in davasında cinsel saldırıdan ceza istendi
        Fenerbahçe'de Kuyt ile yollar ayrıldı!
        Fenerbahçe'de Kuyt ile yollar ayrıldı!
        10 kişiyi öldüren cani 6 dakikada hazırlanmış
        10 kişiyi öldüren cani 6 dakikada hazırlanmış
        10 yıldır hurdalıkta bekliyordu! Yeni kullanım amacı şaşırttı
        10 yıldır hurdalıkta bekliyordu! Yeni kullanım amacı şaşırttı
        Kanlı infaz! Koruda çalıların altında yakalandılar!
        Kanlı infaz! Koruda çalıların altında yakalandılar!
        Liverpool dönemini aratmadı!
        Liverpool dönemini aratmadı!
        Demokratlarda 'liderlik' krizi
        Demokratlarda 'liderlik' krizi
        Fransız gemisine Ankara'dan onay çıktı
        Fransız gemisine Ankara'dan onay çıktı
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        "Karakterlerin geçmişi merak duygusunu canlı tutuyor"
        "Karakterlerin geçmişi merak duygusunu canlı tutuyor"
        O anlar kamerada... Anneye yemek sürprizi
        O anlar kamerada... Anneye yemek sürprizi
        GLP-1 ilaçları için yeni bir görme kaybı uyarısı yayınlandı
        GLP-1 ilaçları için yeni bir görme kaybı uyarısı yayınlandı
        Baba-oğul pozları
        Baba-oğul pozları
        Yeniden tutuklandı
        Yeniden tutuklandı

        Benzer Haberler

        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - EBRD, Türkiye'nin yeşil enerji dönüşümüne bug...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - EBRD, Türkiye'nin yeşil enerji dönüşümüne bug...
        COP31'de ünlülerden dünya liderlerine çağrı: Artık söz değil, eylem zamanı
        COP31'de ünlülerden dünya liderlerine çağrı: Artık söz değil, eylem zamanı
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Türkiye, COP31'de uygulama odaklı yaklaşıma ö...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Türkiye, COP31'de uygulama odaklı yaklaşıma ö...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Bakan Şimşek, "Küresel Finans Zirvesi" başlık...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Bakan Şimşek, "Küresel Finans Zirvesi" başlık...
        Kepez'de üretim, onarım ve geri kazanım atağı, kamu kaynakları korunuyor
        Kepez'de üretim, onarım ve geri kazanım atağı, kamu kaynakları korunuyor
        Akbank, sürdürülebilir iklimlendirmeye geçişi hızlandırmak için Daikin ile...
        Akbank, sürdürülebilir iklimlendirmeye geçişi hızlandırmak için Daikin ile...