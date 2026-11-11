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        Kepez'de üretim, onarım ve geri kazanım atağı, kamu kaynakları korunuyor

        Kepez Belediyesince 9 ayda bin 213 yeni konteyner üretilirken 14 bin 547 konteynerin bakım ve onarımı yapıldı, 828 konteyner ise yeniden kullanıma kazandırıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 11:34 Güncelleme:
        Kepez'de üretim, onarım ve geri kazanım atağı, kamu kaynakları korunuyor

        Kepez Belediyesince 9 ayda bin 213 yeni konteyner üretilirken 14 bin 547 konteynerin bakım ve onarımı yapıldı, 828 konteyner ise yeniden kullanıma kazandırıldı.

        Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün kamu kaynaklarını koruyan, israfı önleyen ve mevcut imkânları en verimli şekilde değerlendiren belediyecilik anlayışı, Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün konteyner üretim ve yenileme çalışmalarında da kendini gösteriyor. Kepez Belediyesi bünyesindeki Konteyner Üretim Atölyesi, yeni konteyner üretiminin yanı sıra yıpranan konteynerlerin bakım, onarım ve yenileme işlemlerini gerçekleştirerek hem temizlik hizmetlerinin devamlılığını sağlıyor hem de mevcut kaynakların korunmasına katkıda bulunuyor.

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        9 alda 16 bin 588 işlem

        Kepez Belediyesi Konteyner Üretim Atölyesi'nde 2026 yılının ocakeylül döneminde bin 213 yeni konteyner üretildi. Sahada kullanılan 14 bin 547 konteynerin bakım ve onarımı yapılırken, 828 konteyner de yenileme ve yeniden üretim yöntemiyle hizmete kazandırıldı. Üretim, bakımonarım ve yenileme faaliyetleri kapsamında toplam 16 bin 588 işlem gerçekleştirildi. Başkan Mesut Kocagöz'ün kaynakların doğru kullanılması ve belediye bütçesinin hizmete dönüştürülmesi yaklaşımıyla yürütülen çalışmalar, mevcut konteynerlerin kullanım ömrünün uzatılmasını ve gereksiz yeni alımların azaltılmasını hedefliyor.

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        Konteynerlerin taban bölümleri, çöplerin içindeki sıvılar ve zamanla oluşan korozyon nedeniyle deforme olabiliyor. Bu durumda konteynerin tamamını değiştirmek yerine sağlam parçaları koruyan Kepez Belediyesi ekipleri, kullanılamayan taban bölümünü yeniliyor; gerekli taşıyıcı parçaları ve tekerlekleri değiştirerek konteynerleri yeniden kullanıma hazırlıyor. Bu yöntemle yılın ilk dokuz ayında 828 konteyner yeniden üretim ve yenileme yoluyla hizmete kazandırıldı. Kullanılabilir parçaların değerlendirilmesiyle malzeme israfının önüne geçilmesi ve belediyenin yeni konteyner ihtiyacının azaltılması amaçlanıyor.

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        18 bin 500 konteyner düzenli olarak kontrol ediliyor

        Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün hizmet alanında toplam 18 bin 500 konteyner bulunuyor. Konteynerlerin boya, gövde, kapak ve tekerlek durumları düzenli olarak kontrol ediliyor. Yıpranan ve onarılabilecek durumdaki konteynerler atölyeye alınarak gerekli işlemlerden geçiriliyor; onarımı mümkün olmayanlar ise yenileriyle değiştiriliyor. Kent genelindeki konteynerlerin tamamı yıl içerisinde en az 2–3 kez yıkanıyor. Yılda en az iki yıkama esas alındığında, minimum 37 bin konteyneryıkama işlemi gerçekleştiriliyor. Bu çalışmalarla kötü kokuların önlenmesi, hijyen şartlarının korunması ve haşere oluşumunun azaltılması hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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