İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Turkcell, 5G döneminde enerji verimliliğini artırmayı hedefliyor

FUAT KABAKCI - Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, 5G teknolojisiyle internet hızı ve veri trafiği artarken yapay zeka destekli optimizasyonlarla enerji verimliliğini yükselttiklerini belirterek, geçen yıl bit başına enerji tüketimini yüzde 23 azalttıklarını bildirdi.

Koç, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında AA muhabirine, Turkcell'in COP31 ve net sıfır hedeflerine yönelik çalışmalarını değerlendirdi.

COP31'in Antalya'da düzenlenmesinden ve sektör paydaşı olmaktan mutluluk ve gurur duyduklarını ifade eden Koç, "Aynı zamanda COPArt'ın da ana sponsoruyuz. COPArt da ilk defa COP'larda yapılan bir şey. COPArt nedir? Sanatla iklim değişiminin birlikte harmanlanması diye düşünebilirsiniz. İlk defa dünyanın değişik bölgelerindeki sanatçıların iklim değişiklikleriyle ilgili eserlerinin 6 bin 600 metrekarelik bir alanda sergilendiği bir ortamdır." dedi.

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Koç, "Aynı zamanda bunun farkındalığının oluşması lazım. Farkındalık nasıl oluşur? Sanatçılarımızın burada yaptığı eserlerle ve bu tabana yayılan bir birikimle oluşabilir. Bu anlamda da bunu çok değerli buluyoruz. Tabii biz Türkiye'nin Turkcell'i olarak burada teknoloji ortağı olmanın yanında aynı zamanda kendi yaptığımız işlerde de iklim değişikliğine ve sürdürülebilirliğe çok önem veriyoruz." diye konuştu.

Yaptıkları tüm yatırımların öncelikle çevresel etkilerini analiz ettiklerine dikkati çeken Koç, şöyle devam etti:

"Niye? Çünkü biz 35 bin üzerindeki baz istasyonlarımızda sürekli enerji tüketen ve veri merkezlerimizde enerji tüketen bir teknoloji şirketiyiz ama bunu yaparken de tükettiğimiz enerjinin yüzde 100'ünü yenilenebilir sertifikalı kaynaklardan alıyoruz."

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- "Turkcell 2050'ye kadar net sıfır hedefine ulaşacak"

Koç, şirketin 2050 net sıfır hedeflerine ilişkin, "2050'de kendimize çok önemli bir hedef koyduk. 2050'de Turkcell net sıfır hedefine ulaşacak." dedi.

Turkcell'in bu hedef doğrultusunda 2020'deki karbon emisyonlarını ölçtüğünü belirten Koç, emisyonları her 10 yılda bir yarıya indirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Koç, şöyle devam etti:

"2030'da 2020'deki rakamı yarıya düşürme hedefi, her 10 yılda bir yarıya düşürerek inşallah 2050'de net sıfıra kadar gidecek bir karbon emisyonu ulaşacağız. Peki ne yapıyoruz? Biz 100 megavatın üzerinde yenilenebilir enerji yatırımı yaptık. Şu anda tükettiğimiz enerjinin yüzde 20'sini kendimiz yenilenebilir enerji kaynaklarıyla üretiyoruz. Kalan yüzde 80'ini de sertifikalı yenilenebilir enerji kaynaklarından satın alıyoruz. Hedefimiz bu oranları yükseltmek ve aynı zamanda yenilenebilir enerji üretirken enerji tüketiminde verimliliğe doğru gidiyoruz."

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- Bit başına enerji tüketimi yüzde 23 düştü

Koç, Turkcell'in enerji verimliliği ve net sıfır hedefleri kapsamında "Daha fazla bit, daha az vat." mottosuyla hareket ettiğini belirterek, müşterilere daha fazla veri ve internet hizmeti sunarken enerji tüketimini azaltmayı hedeflediklerini ifade etti.

Geçen yıl gerçekleştirilen optimizasyon çalışmalarının sonuçlarına değinen Koç, "Size daha fazla internet vereceğiz, daha fazla veri ve bitleri müşterimize sunacağız ama bunu yaparken de daha az enerji tüketeceğiz. Geçen sene yapmış olduğumuz optimizasyonlarla bit başına enerji tüketimimizi yüzde 23 oranında düşürdük." değerlendirmesinde bulundu.

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Koç, şirketin sunduğu internet hızının 4G'den 5G'ye geçişle önemli ölçüde arttığını dile getirerek, "Bir araba benzetmesi yaparsak, arabada hızla giderseniz enerji tüketimi artar ama bizim için tam tersi oldu çünkü geliştirmiş olduğumuz yapay zeka teknolojilerini kullandık. Bazen 5G baz istasyonumuzu gece fazla yoğunluk yokken uyuttuk ve bu tür yeni optimizasyonlarla beraber hızımız 10 katına çıkmış olmasına rağmen, bit başına enerji tüketimimizi yüzde 23 aşağı çekebildik. Bu bizim için çok değerli. Niye? Çünkü hem enerji tüketimimiz azaldı hem de çevreye vermiş olduğumuz etkilerini de minimize hale getirmiş olduk." ifadelerini kullandı.

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Koç, Turkcell'in nesnelerin interneti (IoT) teknolojileriyle enerji ve su tasarrufuna yönelik çözümler de sunduğunu belirterek, "Turkcell Enerjim" ve akıllı ev çözümleri kapsamında konutlardaki su ve elektrik sayaçlarına IoT tabanlı cihaz ve sensörler takıldığını ve bu hizmetlerle aylık yüzde 10-15 tasarruf sağlanabildiğini söyledi.

Koç, şunları kaydetti:

"Biz müşterilerimizin cep telefonlarına internet sağlıyoruz, veri merkezlerimize onların datalarını güvenle depoluyoruz. Evine Superbox'la veya fiberle internet veriyoruz ama aynı zamanda böyle sürdürülebilir ürünlerimizle beraber onların aylık giderlerini azaltmaya ve sürdürülebilir bir dünyada daha az enerji tüketmelerine de yardımcı oluyoruz."