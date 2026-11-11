Antalya'da eski SGK İl Müdürünün de bulunduğu 13 sanığın "rüşvet" iddiasıyla yargılanmasına başlandı

Antalya'da rüşvet almak, rüşvete aracılık etmek, rüşvet vermek ve irtikap suçlarından haklarında dava açılan eski SGK Antalya İl Müdürü M.T'nin de aralarında bulunduğu 2'si tutuklu 13 sanığın yargılanmasına başlandı.

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar M.T. ve R.B. ile 9 tutuksuz sanık ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Eski SGK İl Müdürü M.T, yaptığı savunmada, müdürlüğü döneminde Antalya'da çok başarılı işler yaptığını, haksız bir operasyona maruz kaldığını iddia etti.

Antalyaspor'un eski başkanı Sinan Boztepe'den kulübe "borcu yoktur" yazısı vermesi karşılığında 1 milyon lira aldığı iddiasının iftira olduğunu ileri süren M.T, 2025 yılı Nisan ayında kulübün üst düzey yetkililerinin gayrimenkullerine haciz koydurduğu için hedef tahtası yapıldığını iddia etti.

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Sinan Boztepe ile yaptığı ziyaretler vasıtasıyla tanıştığını belirten M.T, otomobilini 2 milyon liraya Boztepe'ye sattığını öne sürdü.

M.T, Antalyaspor'un o zamanki sponsoruna borçlarından dolayı haciz koyduklarını ifade ederek, bunun üzerine kulüp başkanı Boztepe ve bir milletvekilinin kendisi üzerinde baskı kurarak haczi kaldırmaya çalıştıklarını ama kaldırmadığını iddia etti.

Boztepe'nin haczin kaldırılması için sürekli aradığını, yanına geldiğini ve bu sırada da oğlunun düğününe davet ettiğini öne süren M.T, iddialarını şöyle sürdürdü:

"Sinan Boztepe 'Erkek tarafı sayılırız, dostumuzsun. Antalyaspor olarak çocuğa bir takı parası verelim.' dedi. Para göndermek için baskıyla, ısrarla bir IBAN numarası istedi. Kimseye IBAN numaramı kullandırtmam. Tutuksuz sanık M.A'yı aradım. 'Takı parası gönderecekler gelince sende kalsın ben alırım.' dedim. Telefonu kapattık ve Sinan başkan ayrıldı gitti. Sinan Boztepe bana 800 bin lira nakit para verdiğinden bahsediyor. Böyle bir para alım söz konusu değil. 200 bin lira takı meblağını ise kollukta öğrendim. Kanuna aykırı bir işleme imza atmadım."

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M.T, hakkındaki diğer 6 suç iddiasını da kabul etmedi.

- "Emirleri yerine getirdim"

Tutuklu sanık eski SGK Özel Kalem Müdürü R.B. ise bir özel okulun devrinde SGK borçlarının kaldırılması karşılığında 2 milyon lira bağış adı altında rüşvet alındığı iddiasıyla ilgili bilgisinin olmadığını öne sürdü.

R.B, kimseyi bağış yapmaya zorlamadığını savunarak, "SGK'de herhangi bir imza yetkim yok. Emirleri yerine getirdim. Şahsıma maddi manevi bir şey temin etmiş değilim. Suçsuzum. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

- "Kendi paramın sanığı oldum"

Tutuklu sanık M.T'nin oğlu tutuksuz sanık M.R.T. de davanın iftiralardan oluştuğunu iddia ederek, "Sinan Boztepe'nin 2025 Haziran ayında verdiği iddia edilen para var. 6 ay sonra şikayetçi oluyor. Düğünümden önce gelen para 200 bin lira. O 200 bin lira sanık olan babam M.T. uhdesine geçmemiştir. Eylülde bana takı parası geldi diye ben şüpheli sıfatıyla alındım. Kendi paramın sanığı oldum." diye konuştu.

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Müşteki H.P.C.A, tutuklu sanıklar M.T, R.B. ve özel bir okulu devraldığı tutuksuz sanık E.B'den şikayetçi olduğunu belirtti.

Okulu devraldıklarında üzerinde 51 milyon SGK borcu olduğunu gördüklerini, bunun üzerine satıştan vazgeçmek istediklerini anlatan H.P.C.A, okulun sahibi tutuksuz sanık E.B'nin SGK'den durumu anlatmak üzere randevu aldığını söyledi.

SGK'ye gittiklerinde R.B'nin kendilerini kapıda karşıladığını ifade eden H.P.C.A, şunları anlattı:

"Bizi SGK Müdürü M.T'nin makamına aldı. Durumumuzu E.B. anlattı. M.T. de '2 milyon lira SGK'ye para yatırın. Yeni bir binaya taşınacağız, 2 milyon da bize bağış yapın.' dedi. Bu konuşma sırasında E.B. ve eşim vardı, bir de R.B. içeri girip çıkıyordu. Konuştuğum her şey doğrudur. Şerhin kalkması için 2 milyon lirayı SGK'ye yatırdım. Bağış parasını M.T. elden istemiş. Boğaçayı'nın orada bir kafede buluştuk. Yanımda, eşim, E.B. ve R.B. vardı. Paramız arabada hazırdı. Eşim ve E.B. parayı otomobilimizden alıp E.B'nin aracına koydular. Bu parayı E.B'nin M.T'ye verdiğini düşünüyorum."

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Diğer tutuksuz sanıklar ile tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Eski SGK Antalya İl Müdürü M.T.'nin de aralarında bulunduğu 13 sanık hakkında 7 ayrı olayla ilgili rüşvet almak, rüşvete aracılık etmek, rüşvet vermek ve irtikap suçlarından dava açılmıştı.