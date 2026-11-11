İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - T3 Vakfı, çocukları iklim sorunlarına teknolojiyle çözüm üretmeye teşvik ediyor
YİĞİTHAN YILDIZ - Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) bünyesinde yürütülen "Bilim Türkiye" adlı proje sayesinde erken yaşta bilimle buluşturulan çocuklar, iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik alanlarında bilimsel çözümler geliştirmeye teşvik ediliyor.
YİĞİTHAN YILDIZ - Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) bünyesinde yürütülen "Bilim Türkiye" adlı proje sayesinde erken yaşta bilimle buluşturulan çocuklar, iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik alanlarında bilimsel çözümler geliştirmeye teşvik ediliyor.
Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve iklim değişikliği ile mücadelede dünyanın en önemli organizasyonu olan BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında kurulan stantta Bilim Türkiye Projesi'ni tanıtan T3 Vakfı Eğitim AR-GE Koordinatörlüğü Uzmanı Kübra Sarı, AA muhabirine, çocukların bilimsel farkındalık kazanmasına yönelik çalışmalarını anlattı.
T3 Vakfının temel amacının Türkiye'yi teknoloji geliştiren bir toplum haline getirmek olduğunu belirten Sarı, Bilim Türkiye Projesi ile çocukları ve gençleri erken yaşta bilimle buluşturmayı hedeflediklerini söyledi.
Türkiye'de ve yurt dışında 33'e yakın bilim merkezinde tarım teknolojileri, teknoloji, doğa bilimleri ve tasarım alanlarında atölyeler düzenlediklerini aktaran Sarı, sürdürülebilirlik kapsamında su döngüsü, su tasarrufu ve iklim değişikliği gibi konuların da eğitim içeriklerinde yer aldığını kaydetti.
Sarı, eğitim faaliyetlerinde çocukların bilimsel düşünme ve üretme becerilerini geliştirmeye odaklandıklarını vurgulayarak, "Çocukların iklim sorunlarına karşı bilim ve teknolojiyi kullanarak ürün geliştirmelerini ve bu sorunlara çözüm bulmalarını istiyoruz." dedi.
Bilim merkezlerinde çocuklara yönelik eğitimlerin uygulamalı etkinliklerle desteklendiğine değinen Sarı, "İlkokul çağından itibaren çocukları bilim merkezlerinde bu tarz deneyler yapmaya, keşfetmeye ve üretmeye yönelik etkinliklerle bu alana kazandırıyoruz." diye konuştu.
- Çocuklar sürdürülebilir teknolojileri uygulamalı atölyelerde öğreniyor
Bilim Türkiye merkezlerinde uygulanan akıllı tarım atölyelerine ilişkin bilgi veren Sarı, çocukların toprağa sensörler yerleştirerek nem ölçümü yaptığını, elde ettikleri verilere göre sulama sistemleri geliştirdiğini anlattı.
Sarı, bu uygulamalarla çocukların su kaynaklarının verimli kullanılması konusunda deneyim kazandığını belirterek, sürdürülebilirlik temalı farklı atölyelerle de çevre bilincini artırmaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.
Atölyelerin sonunda çocukların öğrendiklerini somut ürünlere dönüştürdüğünü kaydeden Sarı, Enerji Evi Projesi ile yenilenebilir enerji kaynaklarını tanıyan çocukların, kendi enerji evlerini tasarladığını bildirdi.
Çocukların rüzgar enerjisini elektriğe dönüştürdüğüne, güneş panellerinden yararlanarak enerji üretimini deneyimlediğine dikkati çeken Sarı, biyoplastik atölyesinde ise evde bulunan malzemelerle alternatif plastikler ürettiklerini ve kalıplar yardımıyla çeşitli ürünler oluşturduklarını dile getirdi.
COP31 kapsamında uluslararası ziyaretçilere Bilim Türkiye Projesi'ni tanıtma fırsatı bulduklarını aktaran Sarı, Türkiye'de ve yurt dışında açılan bilim merkezlerinde yürütülen çalışmaları, farklı ülkelerden gelen ziyaretçilerle paylaşmaktan mutluluk ve gurur duyduklarını sözlerine ekledi.
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