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        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Başbakanı Üstel ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 12:20 Güncelleme:
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Başbakanı Üstel ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile bir araya geldi.

        Yılmaz, NSosyal hesabından, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Antalya'da gerçekleşen görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

        "Görüşmemizde, KKTC'nin kalkınmasına ve refahına yönelik ortak projelerimizi, iklim değişikliğiyle mücadele ve çevresel sürdürülebilirlik alanlarındaki işbirliğimizi değerlendirdik. KKTC'nin her alanda güçlenmesi ve uluslararası alanda hak ettiği yeri alması için desteğimizi sürdürecek, dayanışma içinde çalışmaya devam edeceğiz. Sayın Başbakan'a ve heyetine ziyaretleri için teşekkür ediyor, Kıbrıs Türk halkına sevgilerimi ve muhabbetlerimi iletiyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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