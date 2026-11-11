Alanya'da mantar toplarken kaybolan adam AFAD ve AKUT ekiplerince bulundu

İhbar üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı. Çalışmalara destek vermek üzere jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri sevk edildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde mantar toplamak için evinden ayrıldıktan sonra kaybolan 49 yaşındaki Yakup Aldemir, AFAD ve AKUT ekiplerinin çalışmasıyla bulundu.

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