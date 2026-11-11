Kumluca'da iki mahallede 6 bin 510 metrekare asfalt çalışması yapıldı
Antalya'nın Kumluca ilçesinde, Temel Eğitim ve Cumhuriyet mahallelerinde yürüttülen yol çalışmaları kapsamında toplam 6 bin 510 metrekare çift kat emülsiyon asfalt serimi gerçekleştirdi.
Antalya'nın Kumluca ilçesinde, Temel Eğitim ve Cumhuriyet mahallelerinde yürüttülen yol çalışmaları kapsamında toplam 6 bin 510 metrekare çift kat emülsiyon asfalt serimi gerçekleştirdi.
Kumluca Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince sürdürülen çalışmalarla her iki mahalledeki yolların üstyapısı yenilendi.
Her iki mahalle içi ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında yol koşulları iyileştirilirken, yol altyapıları da iyileştirildi.
Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, bu yıl ilçede yol çalışması konusunda önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi.
Son olarak Temel Eğitim ve Cumhuriyet mahallelerinde asfalt çalışması yaptıklarını ifadeden Avcıoğlu, "Bu yıl asfalt sezonu öncesi ilçemizdeki yol eksiklikleriyle ilgili bir planlama yaptık. Bu planlama çerçevesinde yol çalışmalarınızı gerçekleştirdik. Emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum, yeni yollarımız ilçemize, vatandaşlarımıza hayırlı olsun." dedi.
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