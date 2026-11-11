İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - COP31'e katılan ünlülerden iklim kriziyle mücadeleye destek mesajı

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) katılan sanatçılar ve sporcular, iklim kriziyle mücadelede herkesin sorumluluk üstlenmesi ve gelecek nesiller için harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı.

COP31 kapsamında Mavi Bölge'deki (Blue Zone) Türkiye Pavilyonu'nda bir araya gelen ünlüler, iklim değişikliğiyle mücadeleye ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, Türkiye'nin zirveye ev sahipliği yapmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Oyuncu Barış Arduç, COP31'in iklim krizinin kırmızı alarm verdiği bir dönemde, Paris İklim Zirvesi'nin ardından artık sözlerin değil, eylemlerin konuşulacağı önemli bir zirve olduğunu belirtti.

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Türkiye'nin ve Antalya'nın, iklim değişikliğiyle mücadelede yeni bir dönemin başlangıcı olarak anılmasının büyük önem taşıdığını dile getiren Arduç, "Gurur duyuyorum, burada olduğum için çok mutluyum." dedi.

COP31 sürecine nasıl katkı sağlayabileceği üzerine düşündüğünü anlatan Arduç, hazırladığı sıfır atık belgeseliyle atık sorununun boyutlarıyla yüzleştiğini belirtti. Arduç, dünyayı daha yaşanabilir hale getirmek için üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye gayret ettiğini söyledi.

Oyuncu Bülent İnal da COP31'in büyük önem taşıdığını, dünya liderlerinin iklim değişikliğiyle mücadele için Antalya'da bir araya geldiğini ifade etti.

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Asıl önemli olanın verilen sözlerin yerine getirilmesi olduğunu vurgulayan İnal, "Bu organizasyon da bunları kontrol etmek için uygun bir ortam. Biz de bir farkındalık yaratmak, bir cümle söylemek için buraya geldik." diye konuştu.

Demet Şener de iklim krizinin artık geleceğin değil, günlük yaşamın sorunu haline geldiğini, bu nedenle bir an önce harekete geçilmesi gerektiğini belirtti.

Zirveden önemli kararlar çıkacağına inandığını dile getiren Şener, Türkiye'nin böylesine önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmasından büyük gurur duyduğunu söyledi.

- "Bu konuda en suçsuz olan çocuklar"

Oyuncu Meryem Uzerli ise Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği yapmasının gurur verici olduğunu vurguladı.

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COP organizasyonları arasında en fazla devlet liderinin bu zirvede yer aldığını anlatan Uzerli, "Bu çok gurur verici. Bunun bir parçası olmak bizim için gurur. İklim değişimi çok önemli bir konu. Hem bir anne olarak hem de geleceğimiz için artık çok acil şekilde bir şeyler yapmak gerekiyor." ifadelerini kullandı.

UNICEF İyi Niyet Elçisi ve oyuncu Tuba Büyüküstün de iklim değişikliğiyle mücadelenin aciliyetine dikkati çekerek, çocukların geleceği için artık kararların uygulamaya geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Dünyanın birçok bölgesinde yangın ve sel başta olmak üzere çeşitli afetlerin yaşandığını hatırlatan Büyüküstün, "Bu konuda en suçsuz olan çocuklar. Bir an önce bu sorumluluğu alıp harekete geçmemiz gerekiyor." diye konuştu.

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Milli sporcu Şahika Ercümen de yaşamının büyük bölümünü denizlerde geçiren bir sporcu olarak her gün çok sayıda atıkla karşılaştığını dile getirdi.

Dünya yüzeyinin yaklaşık yüzde 70'inin sularla kaplı olduğunu belirten Ercümen, çok sayıda ülkenin Antalya'da bir araya gelmesinin önemli bir fırsat olduğunu belirtti. Ercümen, en büyük umudunun ise gezegenin nefes alabilmesi için yürütülen müzakerelerin somut eylemlere dönüşmesi olduğunu söyledi.

Oyuncu Ceyda Ateş de iklim değişikliğiyle mücadelede konuşmaktan çok harekete geçmek gerektiğini, öncelikle ormanların, denizlerin ve su kaynaklarının korunmasının önem taşıdığını vurguladı.

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İnsanların doğadan bağımsız yaşayamayacağının altını çizen Ateş, sanatçıların da çevre bilincinin artırılması konusunda topluma örnek olması gerektiğini belirtti.

Oyuncu Serkan Altunorak da COP31'e davet edilmekten mutluluk duyduğunu dile getirerek, iklim değişikliğinin herkesi ilgilendiren ortak bir sorun olduğunu, gezegenin bir emanet değil, miras olduğunu ve herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini ifade etti.

Oyuncu Ava Yaman ise bu kadar büyük bir kalabalığın doğayı korumak amacıyla bir araya gelmesinin son derece anlamlı olduğunu söyledi.