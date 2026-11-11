Alanya'da aranan 2 hükümlü jandarmanın operasyonuyla yakalandı

Alınan bilgiye göre, Alanya'nın Oba Mahallesi'nde K.S. (65) ve K.C. (40) isimli şahısların yakalanmasına yönelik jandarma ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Düzenlenen eş zamanlı operasyonla dolandırıcılık suçundan 5 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.S. ile uyuşturucu madde ticareti suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.C. yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

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