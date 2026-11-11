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        "İklim krizi artık bir öngörü değil, yaşadığımız bir halk sağlığı sorunu" İklim krizinin sağlık boyutu

        Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Koç Üniversitesi İş Bankası Enfeksiyon Hastalıkları Araştırma Merkezi (KUISCID) Direktörü Prof. Dr. Önder Ergönül, iklim değişikliğinin yalnızca çevresel bir sorun olmadığını, enfeksiyon hastalıklarından göçe, gıda güvenliğinden toplumsal eşitsizliklere kadar pek çok alanı etkileyen küresel bir halk sağlığı krizine dönüştüğünü vurguladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 12:44 Güncelleme:
        "İklim krizi artık bir öngörü değil, yaşadığımız bir halk sağlığı sorunu" İklim krizinin sağlık boyutu

        Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Koç Üniversitesi İş Bankası Enfeksiyon Hastalıkları Araştırma Merkezi (KUISCID) Direktörü Prof. Dr. Önder Ergönül, iklim değişikliğinin yalnızca çevresel bir sorun olmadığını, enfeksiyon hastalıklarından göçe, gıda güvenliğinden toplumsal eşitsizliklere kadar pek çok alanı etkileyen küresel bir halk sağlığı krizine dönüştüğünü vurguladı.

        KUISCID Direktörü Prof. Dr. Önder Ergönül, COP 31 bünyesinde gerçekleştirdiği ‘İklim Krizi ve Halk Sağlığı Yanıtı’ başlıklı konuşmasında, iklim değişikliğinin ekosistemler ve insan sağlığı üzerindeki giderek derinleşen etkilerini değerlendirdi.

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        "Artık akademik bir varsayım değil, sonuçlarını yaşıyoruz" sözleriyle iklim krizinin günümüzdeki etkilerine dikkat çeken Ergönül, artan sıcaklıkların, kuraklığın, sellerin, orman yangınlarının ve değişen yağış düzenlerinin halk sağlığı açısından ciddi tehditler oluşturduğunu belirtti.

        İklim değişikliği enfeksiyon hastalıklarının coğrafi dağılımını değiştiriyor

        İklim krizinin enfeksiyon hastalıkları üzerindeki etkilerine de değinen Ergönül, sıcaklık ve nem koşullarındaki değişimlerin kene ve sivrisinek gibi hastalık taşıyıcılarının yaşam alanlarını etkileyebildiğini belirtti.

        Ergönül’ün paylaştığı bilgilere göre bilimsel projeksiyonlar, 2050 yılına kadar bazı taşıyıcı türlerin yeni coğrafyalarda yaşamaya elverişli koşullar bulabileceğine işaret ediyor. Bu kapsamda KUISCID'in California Üniversitesi Los Angeles (UCLA) iş birliğiyle geliştirdiği Ekolojik Araştırma Ağı, hayvanlar, hastalık taşıyıcıları ve çevresel değişimler arasındaki ilişkileri inceleyerek zoonotik hastalık risklerinin erken dönemde belirlenmesine katkı sağlamayı hedefliyor. Yürütülen çalışmalar, iklim değişikliğinin enfeksiyon hastalıkları üzerindeki etkilerinin bilimsel verilerle izlenmesi ve olası halk sağlığı tehditlerine karşı hazırlık kapasitesinin geliştirilmesi açısından önem taşıyor.

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        "Halk sağlığına yönelik tehditlerin hepsi birbiriyle bağlantılı"

        İklim krizinin diğer küresel sorunlardan bağımsız ele alınamayacağını vurgulayan Ergönül, "Halk sağlığına yönelik tehditlerin hepsi birbiriyle bağlantılı. İklim krizi, ekosistem kaybı, su ve gıda kıtlığı, ekonomik sorunlar, göç hareketleri ve sosyoekonomik eşitsizlikler birbirini etkileyen süreçler" dedi.

        Gelecekteki halk sağlığı krizlerine karşı hazırlıklı olmanın önemine değinen Ergönül, bilimsel verilerin etkin kullanılması, yapay zekâ destekli analizlerin geliştirilmesi, uluslararası araştırma iş birliklerinin güçlendirilmesi ve erken müdahale sistemlerinin yaygınlaştırılması gerektiğini vurguladı. İklim krizinin halk sağlığı üzerindeki etkileriyle mücadelede önleyici yaklaşımların önemine dikkat çeken Ergönül, "Ekolojik değişimlerin düzenli olarak izlenmesi, olası risklerin önceden belirlenmesi ve bilimsel iş birliklerinin güçlendirilmesi gelecekteki sağlık tehditlerine karşı hazırlık açısından kritik" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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