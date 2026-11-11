Alanya'da kaybolan mantarcıyı ekipler buldu

Antalya'nın Alanya ilçesinde mantar toplamak için evinden ayrıldıktan sonra kaybolan 49 yaşındaki Yakup Aldemir, jandarma, AFAD ve AKUT ekiplerinin çalışması sonucu sağ salim bulundu.

Olay, Alanya ilçesi Fakırcalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mantar toplamak amacıyla evinden ayrılan Yakup Aldemir'den (49) bir süre haber alamayan yakınları, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda Aldemir'e ulaşıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Aldemir'in bulunması yakınlarına rahat bir nefes aldırdı.