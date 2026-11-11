OYAK şirketleri COP31'de sürdürülebilirlik çalışmalarını paylaşıyor

OYAK şirketleri, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin 31’inci Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında düzenlenen oturumlarda sürdürülebilir tarım, düşük karbonlu üretim ve döngüsel ekonomi alanlarındaki çalışmalarını paylaşıyor.

Türkiye’nin bu yıl ev sahipliği yaptığı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin 31’inci Taraflar Konferansı (COP31), 9-20 Kasım’da Antalya’da düzenleniyor. Konferans, iklim değişikliğiyle mücadele için uluslararası paydaşları bir araya getiriyor.

OYAK şirketleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının COP31 Yeşil Alan Etkinlikleri kapsamında Bakanlık standında düzenlenen panel ve oturumlarda sürdürülebilirlik çalışmalarını ve hedeflerini paylaşıyor.

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HEKTAŞ, 9 Kasım’da düzenlenen ‘Tarladan Geleceğe, İklimden Toprağa Sürdürülebilir ve İnovatif Tarım’ başlıklı oturumda sürdürülebilir tarım çalışmalarını paylaştı. Erdemir’in 16 Kasım’da, Akdeniz Chemson ve Karbontürk’ün 19 Kasım’da, KÜMAŞ’ın ise 20 Kasım’da düzenlenecek oturumlarda sürdürülebilirlik çalışmalarını ve hedeflerini paylaşması planlanıyor.

Programda sürdürülebilir tarım, çelik üretiminde yeşil dönüşüm, kimya sanayisinde sürdürülebilirlik, döngüsel ekonomi ve refrakter sektörünün yeşil sanayideki rolü ele alınıyor.

HEKTAŞ’TAN SÜRDÜRÜLEBİLİR VE İNOVATİF TARIM

HEKTAŞ Genel Müdürü Enis Emre Terzi ile Sürdürülebilirlik ve Entegre Yönetim Sistemleri Müdürü Seda Kılınç Ağaoğlu, 9 Kasım’da ‘Tarladan Geleceğe, İklimden Toprağa Sürdürülebilir ve İnovatif Tarım’ başlıklı oturumda konuştu.

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HEKTAŞ, kuraklığa dayanıklı ve yüksek verimli tohumlar ile biyolojik tabanlı bitki besleme ürünleri geliştirmek ve su kullanımında verimliliği artıran teknolojiler üretmek için çalışmalar yürütüyor. Şirket, tarım kimyasalları, bitki besleme ve tohum alanlarında verimi artırmayı ve dekar başına maliyeti azaltmayı hedefliyor. Toprağı korumaya yönelik biyostimülant ve biyolojik tabanlı bitki besleme ürünleri de geliştiren HEKTAŞ, bu alanlardaki Ar-Ge çalışmalarını sürdürüyor.

ERDEMİR’İN YEŞİL DÖNÜŞÜM YOLCULUĞU

Erdemir Genel Müdürü Şaban Yazıcı, 16 Kasım’da ‘Erdemir’in Yeşil Dönüşüm Yolculuğu’ başlıklı oturumda konuşacak.

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Erdemir ve İsdemir, Net Sıfır Yol Haritası kapsamında 2022 baz yılına göre ton başına karbon emisyonunu 2030’a kadar yüzde 25, 2040’a kadar yüzde 40 azaltmayı ve 2050’de net sıfır emisyona ulaşmayı hedefliyor.

Bu doğrultuda Erdemir, 2024’te birinci yüksek fırına hidrojen enjekte etti ve yıllık 7 bin ton biyokömür üretim kapasiteli Pilot Piroliz Tesisi’ni devreye aldı.

AKDENİZ CHEMSON SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YOL HARİTASINI PAYLAŞACAK

Akdeniz Chemson Teknik ve Üretimden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi ve Avrupa Bölgesi Direktörü Can Atalay Güngör, 19 Kasım’da “Akdeniz Chemson Sürdürülebilirlik Yol Haritası” başlıklı oturumda yer alacak.

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Akdeniz Chemson’ın sürdürülebilirlik raporlarında karbon azaltım yol haritası ile çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarındaki performansına ilişkin bilgiler yer alıyor. Raporlar, şirketin çalışanlarına ve topluma yönelik çalışmalarını da kapsıyor.

KARBONTÜRK’TEN DÖNGÜSEL EKONOMİ ÇÖZÜMLERİ

Karbontürk CEO’su Bülent İlhan, Satış Direktörü Cansu Dilmen ve Managing Director William Downie, 19 Kasım’da “Atıktan Dayanıklılığa Su, Sanayi ve İklim için Döngüsel Ekonominin Sanayi Ölçeğine Taşınması” başlıklı oturumda konuşmacı olarak yer alacak.

Su, hava ve gaz arıtımına yönelik aktif karbon çözümleri sunan Karbontürk, ham maddeden arıtmaya, kullanımdan yeniden kazanıma uzanan döngüsel ekonomi yaklaşımını paylaşacak. Yenilenebilir ham maddelerin aktif karbon üretiminde değerlendirilmesi ve kullanılmış aktif karbonun reaktivasyon yoluyla yeniden kullanıma kazandırılması odağında, kaynak verimliliğini artırmaya ve sanayide döngüselliği geliştirmeye yönelik çözümler ele alınacak.

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KÜMAŞ REFRAKTER SEKTÖRÜNÜN ROLÜNÜ ELE ALACAK

KÜMAŞ Sürdürülebilirlik ve İSG Müdürü Ceren Bayören, 20 Kasım’da “Refrakter Sektörünün Yeşil Sanayideki Görünmeyen Rolü” başlıklı oturumda konuşacak.

KÜMAŞ’ın resmî internet sitesinde yayımlanan sürdürülebilirlik belgeleri arasında ürün karbon ayak izi ve su ayak izi doğrulama beyanları ile manyezit ve dolomit ürünlerine ilişkin çevresel ürün beyanları yer alıyor.

Öte yandan OYAK şirketlerinden OMSAN Lojistik ise COP31 kapsamında yurt dışından Türkiye’ye getirilecek malzeme ve ekipmanların uluslararası taşımalarını ve 1 milyon metrekarelik etkinlik alanındaki tüm taşıma operasyonlarını üstleniyor.