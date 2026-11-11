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        Alanya'da 2 firari hükümlü yakalandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 12:40 Güncelleme:
        Alanya'da 2 firari hükümlü yakalandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, hakkında "dolandırıcık" suçundan 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan K.S. (65) ile "uyuşturucu ticareti" suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan K.C.'yi (40) Oba Mahallesi'ndeki ikametlerinde yakaladı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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