Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31'e katılan liderleri karşıladı

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Liderler Zirvesi başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirveye katılmak üzere Antalya'ya gelen devlet ve hükümet başkanlarını COP31 alanında karşıladı. Küresel iklim kriziyle mücadele ve iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılmasına yönelik uluslararası iş birliğinin ele alınacağı zirvede, dünya liderleri bir araya geldi. Karşılamanın ardında aile fotoğrafı çekildi.

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