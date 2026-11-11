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        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu Antalya'da konuştu:

        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Biz, suyunu koruyabilen, enerjiyi verimli kullanabilen, temiz üretimi teşvik eden, ormanını ve toprağını koruyabilen, iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerine karşı güçlendirilmiş bir Türkiye istiyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 13:12 Güncelleme:
        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu Antalya'da konuştu:

        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Biz, suyunu koruyabilen, enerjiyi verimli kullanabilen, temiz üretimi teşvik eden, ormanını ve toprağını koruyabilen, iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerine karşı güçlendirilmiş bir Türkiye istiyoruz." dedi.

        Müsavat Dervişoğlu, partisince Antalya'daki Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıdaki konuşmasına, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anarak başladı.

        Dervişoğlu, İzmir Aliağa'daki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden işçilere de Allah'tan rahmet diledi.

        Partisinin grup toplantısını Antalya'da gerçekleştirdiklerini belirten Dervişoğlu, kentin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) ev sahipliği yapmasının önemli olduğunu ifade etti.

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        Suyu kimin kullandığını, kimin kirlettiğini anlamadan ve bu döngüye kafa yormadan hayatın ve şehrin yönetilemeyeceğini dile getiren Dervişoğlu, toprağın layıkıyla ve hakkıyla işlendiğinde gençleştiğini ve temiz kaldığını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Yanlış politikalarla toprağı doğaya, çiftçimizi de toprağa küstürmeye devam ediyorlar. Ülkemizi gerçek manada çevre krizine sürüklüyorlar. Türkiye tarımsal potansiyeli yüksek bir ülke. Tarım da artık stratejik bir sektör. Onu canlandırmak ekonomiyi canlandırmaktır. Bu sebeple acil atılması gereken adımları atın. Çiftçinin borcunu faizsiz erteleyin. ÖTV ve KDV yükünü kaldırın. Kotaları kaldırın. Maliyetini karşılayan adil taban fiyatı, doğrudan ürün desteği, ucuz finansman ve yeni ihracat pazarları sağlayın. Desteği hasat bittikten sonra teselli olsun diye değil, ekime başlamadan önce güvence olsun diye verin. Üreticiyi tüccarın, aracının ve tefecinin insafına bırakarak bu ülkenin tarımını yönetemezsiniz."

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        Türkiye'nin en önemli gelir kaynaklarından birinin de turizm olduğuna dikkati çeken Dervişoğlu, ancak meselenin havaalanına inen turist sayısından öte gelenin bıraktığı paradan kimin pay aldığı olduğunu belirtti.

        Dervişoğlu, turizmi 12 aya yaymak, çalışanın güvencesini ve barınmasını sağlamak, yerel esnafı ve üreticiyi bu gelire ortak etmek gerektiğini söyledi.

        - "Bizim için toprak ve su, vatandır"

        İklim politikasını hem doğa hem de insan odaklı ele aldıklarını anlatan Dervişoğlu, şöyle devam etti:

        "İklim değişikliği elbette bir gerçektir. Kuraklık, yangın, sel ve aşırı sıcak olarak kapımızdadır. Bunları inkar ederek çiftçiyi, sanayiciyi, işçiyi hazırlıksız bırakamayız. Türkiye kalkınma hakkını, üretimini ve tabiatını birlikte savunacaktır. İYİ Parti olarak önce suyu ve toprağı koruyacağız. Bizim için toprak ve su, vatandır. Kuraklığın yıkıcı etkilerini büyüten beceriksizliğe susamayız. Bir an önce harekete geçmeli ve döngüsel ekonomi ve sıfır atık idealini slogan olmaktan çıkarıp hayata geçirmeliyiz. Türkiye'yi Avrupa'nın çöplüğüne çeviren bu iktidara daha fazla sabır gösteremeyiz. Biz, suyunu koruyabilen, enerjiyi verimli kullanabilen, temiz üretimi teşvik eden, ormanını ve toprağını koruyabilen, iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerine karşı güçlendirilmiş bir Türkiye istiyoruz çünkü mesele Türkiye'nin geleceğidir. COP31 manifestomuz da iyi bir geleceğin inşası için atılması gereken adımlardır."

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        Fon soruşturmalarına da değinen Dervişoğlu, "Ekranlarda, Cumhuriyet tarihinin en büyük soygununu ufak bir meseleymiş gibi anlatıyorlar. Fon vurgunu ufak bir mesele mi? Bu, bu ülkenin başına gelmiş en büyük soygundur. Yarım milyon vatandaşımızın birikimini ilgilendiren, 830 milyar liralık bir soygundan söz ediyoruz." dedi.

        Dervişoğlu, şunları söyledi:

        "'Elimizde liste var.' diyorlar. Liste varsa açıklayın. Takke düşsün, kel görünsün. Kim hırsız, kim haramzade ortaya çıksın. Milletimizin bunları bilmeye hakkı var. Bakın, soruşturmada bazılarının korunup kollandığı, aynı fondaki sıradan bir vatandaşa uygulanandan farklı muameleye tabi tutulanlar olduğu iddia edilmektedir. İmtiyazın en net hali budur. Paranın geri verilmesi, onu korumakla görevli olanların suçunu ortadan kaldırmaz. Yapılması gereken bellidir. Ya milletten hiçbir şeyi gizlemeyecek, o listeleri açıklayacak ve sorumluluğu alacaksın ya da getir sandığı, önümüze koyacaksın hesabı bu millet soracak."

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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