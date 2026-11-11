Trafiğe kapalı yolda polis aracının çarptığı yaya hayatını kaybetti

Antalya'da trafiğe kapalı olan yolu kullanarak karşıya geçmek isterken polis aracının çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saat 06.30 sıralarında Serik ilçesi Yukarıkocayatak Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya'da ikamet eden ve Yukarıkocayatak Mahallesi'nde berberlik yapan Adnan Taş (34) iş yerine gitmek için yola çıktı. Yolda otobüsten inen Taş, COP31 nedeniyle trafiğe kapalı olan yoldan karşıya geçmek istedi. Yakın noktada üst geçit bulunan yolda yaya olarak yolun karşısına geçmek isteyen Taş'a bir polis aracı çarptı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yapılan kontrolde Taş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Taş'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından önce Serik Devlet Hastanesi morguna, ardından otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili incelemeleri sürüyor.