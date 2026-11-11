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        DSİ, su verimliliği için yapay zeka destekli sulama sistemlerini yaygınlaştırıyor

        GÜLSELİ KENARLI - Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, sulama sistemlerinde otomasyona geçtiklerini belirterek, Türkiye'de 22 havzada yapay zeka destekli sulama otomasyon sistemleri üzerinde çalıştıklarını, bu teknolojiyi ülke genelinde yaygınlaştırmayı hedeflediklerini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 11:07 Güncelleme:
        DSİ, su verimliliği için yapay zeka destekli sulama sistemlerini yaygınlaştırıyor

        GÜLSELİ KENARLI - Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, sulama sistemlerinde otomasyona geçtiklerini belirterek, Türkiye'de 22 havzada yapay zeka destekli sulama otomasyon sistemleri üzerinde çalıştıklarını, bu teknolojiyi ülke genelinde yaygınlaştırmayı hedeflediklerini bildirdi.

        Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen ve iklim değişikliğiyle mücadelede dünyanın en önemli organizasyonu olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) devam ediyor.

        Balta, COP31'de AA muhabirine zirvenin iklim değişikliğiyle mücadelede ülkelerin ortak çözüm geliştirmesi açısından önemli bir platform olduğunu söyledi.

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        Su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir yönetiminin gündemdeki öncelikli başlıklardan biri olduğuna dikkati çeken Balta, "İklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için ülkelerin birbirlerinin iyi uygulamalarından yararlanması gerekir. Suyu tasarruflu kullanan yöntemleri burada belirlemeliyiz. Dünyanın farklı ülkelerinde uygulanan iyi örnekleri görüyor, kendi sistemimize uyarlıyoruz. Bizim geliştirdiğimiz uygulamaları da isteyen ülkelerle teknoloji ve mühendislik transferi kapsamında paylaşıyoruz." ifadesini kullandı.

        - Sulamada kapalı sistemlerle yüzde 50 tasarruf

        Balta, Türkiye'de kullanılan suyun yüzde 79'unun tarımsal sulamada tüketildiğine işaret ederek, su verimliliği çalışmalarında önceliği bu alana verdiklerini dile getirdi.

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        Geleneksel açık kanal sistemleri yerine kapalı ve basınçlı borulu sulama şebekeleri inşa ettiklerini aktaran Balta, "Kapalı borulu sistemler tek başına yüzde 50 su tasarrufu sağlıyor. Bu sistemlerin kullanıldığı alanlarda tarla içi sulamanın damlama ve yağmurlama yöntemleriyle yapılması halinde ilave yüzde 50'ye varan tasarruf elde edilebiliyor." diye konuştu.

        Balta, yapay zeka destekli sulama otomasyonlarıyla da bitkinin ihtiyacı kadar suyun doğrudan kök bölgesine ulaştırılabildiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

        "Nem sensörleri ve yapay zeka aracılığıyla bitkinin su ihtiyacını belirliyoruz. İhtiyacı kadar suyu veriyor, kök bölgesi dışında kalan alanları sulamıyoruz. Böylece gereksiz su kullanımının önüne geçiyoruz. Türkiye'de 25 su havzası var ama 22 havzamızda özellikle bir çalışmayı başlattık. Yapay zeka destekli sulama otomasyonlarını şu an AR-GE olarak bu bölgelerde çalışıyoruz. Vatandaşımız bu sistemi sahiplendiği ölçüde bu sistem tüm Türkiye'de yaygınlaştırılacaktır."

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        - Şebekelerdeki su kaybı yüzde 32 seviyesinde

        İçme suyu şebekelerindeki kayıp ve kaçakların da önemli bir sorun olduğuna işaret eden Balta, şehirlerde kullanılan suyun yaklaşık yüzde 32'sinin son kullanıcıya ulaşmadan kaybolduğunu aktardı. Balta, belediyelerin kayıp kaçağı önlemek için çalışma yapması gerektiğini söyledi.

        Atık suların arıtılarak yeniden sulamada kullanılmasının su kaynaklarının korunması açısından önemli bir uygulama olduğunu vurgulayan Balta, Afyonkarahisar ve Kilis'te bu yönde projeler hayata geçirdiklerini anlattı.

        Balta, "Kilis'in atık suyunu arıtarak ikinci bir dezenfeksiyon ünitesiyle sulama suyu kriterlerine getiriyoruz. Bu suyu kent çevresindeki tarım arazilerinde kullanıyoruz. Benzer projeleri Konya'da da hayata geçireceğiz. Türkiye genelinde atık suların yeniden kazanılması potansiyelini ortaya çıkardık, çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

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        - 533 taşkın erken uyarı sistemi kuruldu

        İklim değişikliğinin bir yandan kuraklığı, diğer yandan aşırı yağış ve taşkın riskini artırdığına dikkati çeken Balta, taşkın riskini azaltmak amacıyla bugüne kadar 533 erken uyarı sistemi kurduklarını belirtti.

        Balta, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Hangi akarsuyun nerede ve ne zaman taşabileceğini önceden tahmin ediyoruz. İlgili kurumlarla iletişime geçerek gerekli tedbirlerin alınmasını ve vatandaşlarımızın uyarılmasını sağlıyoruz. Çok riskli alanlarda tahliye süreçleri için AFAD ile işbirliği yapıyoruz. Sistemi öncelikle riskin yüksek olduğu Karadeniz Bölgesi'nden başlayarak ülke genelinde yaygınlaştırmayı hedefliyoruz."

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        Öte yandan, Balta COP31'in iklim değişikliğinin etkileriyle mücadele için dünyada somut kararların ve işbirliği mekanizmalarının geliştirilmesine katkı sunmasını temenni ederek sözlerini tamamladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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