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        Antalya Büyükşehir Belediyesi, Metropolis Eğitim Merkezi olarak yetkilendirildi

        Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin, Metropolis Eğitim Merkezi olarak yetkilendirildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2026 - 16:22 Güncelleme:
        Antalya Büyükşehir Belediyesi, Metropolis Eğitim Merkezi olarak yetkilendirildi

        Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin, Metropolis Eğitim Merkezi olarak yetkilendirildiği bildirildi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fas'ın Tanca şehrinde gerçekleştirilen Metropolis Genel Kurulu'na Antalya Büyükşehir Belediyesini temsilen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Ramazan Demir katıldı.

        Metropolis'in 2024-2026 dönemindeki çalışmalarının değerlendirildiği genel kurulda, 2027-2029 Stratejik Eylem Planı ele alındı.

        Metropolis Yönetim Kurulu'nda görev alacak Genel Kurul üye seçimlerinde Demir, 2027–2029 dönemi için Metropolis Yönetim Kurulu Saymanı seçildi. Metropolis'in en üst karar organı olan yönetim kurulu bünyesinde yürütülen saymanlık görevi, organizasyonun mali yapısının yönetimi, bütçe süreçlerinin gözetimi ve kurumsal sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından stratejik önem taşıyor.

        Genel kurulda alınan bir diğer karar ise Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Metropolis International Training Institute (MITI) Eğitim Merkezi olarak yetkilendirilmesi oldu.

        Antalya'nın MITI Eğitim Merkezi olarak kabul edilmesiyle, Büyükşehir Belediyesi uluslararası eğitim programlarına ev sahipliği yapabilecek, küresel ölçekte bilgi ve deneyim paylaşımına katkı sunabilecek. ​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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