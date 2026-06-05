Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Antalya Devlet Opera ve Balesi "Attila" operasını sahneleyecek

        Antalya Devlet Opera ve Balesi "Attila" operasını sahneleyecek

        Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), Giuseppe Verdi'nin erken dönem başyapıtları arasında yer alan "Attila" operasını bu sezonun son prömiyeri olarak sanatseverlerle buluşturacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 12:22 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya Devlet Opera ve Balesi "Attila" operasını sahneleyecek

        Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), Giuseppe Verdi'nin erken dönem başyapıtları arasında yer alan "Attila" operasını bu sezonun son prömiyeri olarak sanatseverlerle buluşturacak.


        Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, dünya opera repertuvarının önemli eserlerinden biri olan "Attila", rejisör Yiğit Günsoy tarafından sahneye taşınıyor.

        Görkemli sahne tasarımı, güçlü müzikal yapısı, etkileyici koro sahneleri ve kalabalık solist kadrosuyla dikkati çeken yapım, Antalya DOB'un bu sezon sahneye koyduğu en kapsamlı prodüksiyonlardan biri olarak izleyiciyle buluşacak.

        Eserin rejisörlüğünü Yiğit Günsoy'un üstlendiği yapımda orkestra şefliğini Lorenzo Castriota, koro şefliğini Mahir Seyrek gerçekleştiriyor. Dekor ve kostüm Gülden Sayıl, koreografi Bader Çakan, ışık tasarımı ise İnan Erbil Sefer imzası taşıyor.

        Eserin başkemancısı Fahrettin Arda olurken, "Attila"yı Şafak Güç ve Engin Suna, "Odabella"yı Sema Çavuşoğlu ve Bilge Yılmaz, "Foresto"yu Erdi Can Aybaş, Burak Pektaş ve Göksay Yaran, "Ezio" rolünü ise Serhat Konukman ve M. Yusuf Yıldız dönüşümlü olarak canlandıracak. "Papa Leone" karakterine Enis Cihat Kızılgül, "Uldino"ya da Osman Serkan Bodur hayat verecek.

        - Eserin konusu

        Giuseppe Verdi'nin 1846'da bestelediği "Attila", yalnızca tarihsel bir opera olmanın ötesinde, güç, intikam, sadakat, ihanet ve aidiyet kavramlarını merkezine alan güçlü bir insanlık dramı olarak öne çıkıyor.

        Bestecinin erken dönem eserleri arasında yer alan yapıt, Verdi'nin ilerleyen yıllarda olgunlaştıracağı dramatik anlatım anlayışının önemli habercilerinden biri olarak kabul ediliyor. Hun İmparatoru Attila'nın İtalya seferini konu alan eser, tarihsel olayları dramatik bir bakış açısıyla yeniden yorumluyor.

        Sezonun son prömiyeri olan üç perdelik "Attila" operası 6 Haziran'da, ikinci temsili ise 9 Haziran saat 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde izleyiciyle buluşacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Powerbank nedeniyle uçak tahliye edildi
        Powerbank nedeniyle uçak tahliye edildi
        MSB'den 'bedelli' uyarısı
        MSB'den 'bedelli' uyarısı
        Maaş zamlarında 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaş zamlarında 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Haziran ayı kira zam tavanı belli oldu
        Haziran ayı kira zam tavanı belli oldu
        Mayıs ayı enflasyonu açıklandı
        Mayıs ayı enflasyonu açıklandı
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        TOKİ kampanyasında detaylar
        TOKİ kampanyasında detaylar
        Lüks otelde Azerbaycanlı bürokratın esrarengiz ölümü!
        Lüks otelde Azerbaycanlı bürokratın esrarengiz ölümü!
        Sağlık Bakanlığı'ndan iklim değişikliği hamlesi
        Sağlık Bakanlığı'ndan iklim değişikliği hamlesi
        A Milli Takım, Venezuela karşısında!
        A Milli Takım, Venezuela karşısında!
        Vincenzo Italiano, Beşiktaş için geliyor!
        Vincenzo Italiano, Beşiktaş için geliyor!
        G.Saray'dan Abdülkerim'e yeni sözleşme!
        G.Saray'dan Abdülkerim'e yeni sözleşme!
        Medyada yapay zeka depremi!
        Medyada yapay zeka depremi!
        Tarihin en zengin kadın müzisyeni oldu
        Tarihin en zengin kadın müzisyeni oldu
        Hesabına yanlışlıkla aktarılan parayı iade edemiyor
        Hesabına yanlışlıkla aktarılan parayı iade edemiyor
        Her bütçeye göre Bodrum
        Her bütçeye göre Bodrum
        Kendi yarattıkları sahte elmas madeniyle herkesi dolandırdılar
        Kendi yarattıkları sahte elmas madeniyle herkesi dolandırdılar
        Bahis soruşturmasında yeni gelişme!
        Bahis soruşturmasında yeni gelişme!
        Oğlunu öldürüp başında beklemişti! İfadesi ortaya çıktı!
        Oğlunu öldürüp başında beklemişti! İfadesi ortaya çıktı!
        Medeniyet mirasına dönüştü
        Medeniyet mirasına dönüştü

        Benzer Haberler

        Kepez'den kadınlara güç veren "Farkındalık Atölyesi"
        Kepez'den kadınlara güç veren "Farkındalık Atölyesi"
        CW Enerji Türkiye genelindeki bayi ağını büyütüyor
        CW Enerji Türkiye genelindeki bayi ağını büyütüyor
        Manavgat'ta çevre için anlamlı buluşma
        Manavgat'ta çevre için anlamlı buluşma
        Manavgat'ta Halk Eğitim Merkezi'nin açtığı 540 kursta 17 bin 380 kursiyere...
        Manavgat'ta Halk Eğitim Merkezi'nin açtığı 540 kursta 17 bin 380 kursiyere...
        Hollanda'dan ithal ettiği şakayık çiçeğini yüksek rakımlı mahallesinde üret...
        Hollanda'dan ithal ettiği şakayık çiçeğini yüksek rakımlı mahallesinde üret...
        İran Milli Takımı, Antalya'daki hazırlık maçında Mali'yi 2-0 yendi
        İran Milli Takımı, Antalya'daki hazırlık maçında Mali'yi 2-0 yendi