Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda "Dünya Yılan Günü" etkinliği düzenlendi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda "16 Temmuz Dünya Yılan Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, ziyaretçilere yılanların ekosistemdeki önemi anlatıldı.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, parkta koruma altında bulunan 5 farklı türe ait 28 yılan, ziyaretçilerle buluşturuldu.



Etkinlikte uzman ekipler, yılanların biyolojik özellikleri, yaşam şekilleri, beslenme alışkanlıkları, savunma davranışları ve ekosisteme sağladıkları katkılar hakkında bilgi verdi. Ziyaretçiler de yılanlara ilişkin merak ettikleri soruları uzmanlara yöneltme imkanı buldu.



Doğal Yaşam Parkı'ndaki yılanların büyük bölümünün, kaçak hayvan ticaretine yönelik operasyonlarda el konulduktan sonra parka getirildiği, türlerine uygun yaşam alanlarında veteriner hekimler ve bakıcılar gözetiminde koruma altında tutulduğu belirtildi.



Etkinlikte, yılanların fare ve diğer kemirgen popülasyonlarını kontrol altında tutarak doğal dengenin korunmasına katkı sağladığı vurgulanırken, yaygın inanışın aksine insanlara saldırgan olmadıkları, yalnızca tehdit altında hissettiklerinde savunma amacıyla tepki verdikleri ifade edildi.

