Antalya'da sosyal medya dolandırıcılığı iddiasıyla 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

Antalya'nın Serik ilçesinde, sosyal medya üzerinden vatandaşları dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Serik Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan dolandırıcılık şikayetleri üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalar sonucunda kimlikleri belirlenen şüphelilerin, çeşitli illerde sosyal medya üzerinden irtibata geçtikleri kişileri IBAN ve kripto para hesapları üzerinden telefonla dolandırdıkları tespit edildi. Düzenlenen operasyonla yakalanan 4 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma, Serik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.