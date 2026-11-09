Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Antalya Kültür Yolu Festivali sona erdi

        Antalya Kültür Yolu Festivali sona erdi

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Antalya Kültür Yolu Festivali", 9 gün süren kültür ve sanat etkinliklerinin ardından tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 11:30 Güncelleme:
        Antalya Kültür Yolu Festivali sona erdi

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Antalya Kültür Yolu Festivali", 9 gün süren kültür ve sanat etkinliklerinin ardından tamamlandı.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı keçe sanatçısı ve ressam Z. Nur Sağlamer'in Akdeniz Üniversitesi Olbia Sanat Galerisi'nde açılan "Aşina Kam" sergisinde, geleneksel keçe sanatı eserler yer aldı.

        Ön Türklerin Altaylar ve Güney Sibirya'dan Anadolu'ya uzanan göç yolları boyunca kayalara işledikleri tasvirlerden ilham alan eserler, kültürel hafızanın izlerini keçe tablolar aracılığıyla ziyaretçilere sundu.

        Tarihi Kaleiçi sokaklarında gerçekleştirilen "Uluslararası Şehirler Derneği Sanat Topluluğu Sergisi"nde ise altı sanatçının yağlı boya, akrilik ve suluboya teknikleriyle hazırladığı eserler yer aldı.

        REKLAM

        Sanatçı Serpil Yıldırım Karlı'nın "Keçe Sergisi"nde, geleneksel üretim teknikleriyle hazırlanan çanta, şapka, ceket ve yelek gibi tasarımlarla keçe sanatının işlevsel ve sürdürülebilir yönü anlatıldı.

        Mikro kum ve mozaik sanatçısı Nazan Tosun'un "Kumdan İzler" sergisinde de Antalya'ya özgü şakayık çiçeklerinden Döşemealtı halı motiflerine uzanan çalışmalar sanatseverlerle buluştu. Küratörlüğünü Taylan Tosun'un üstlendiği sergi, geleneksel motifleri illüstrasyon, pop art ve figüratif kompozisyonlarla bir araya getirdi.

        - "Geleneksel Türk Sanatları" tanıtıldı

        Festival kapsamında düzenlenen atölyelerde katılımcılar, geleneksel Türk sanatlarının inceliklerini uygulamalı olarak öğrenme fırsatı buldu. Simitçi Mıstık Gallery'de gerçekleştirilen "Türk Çini Motiflerinin Minyatürle Buluşması" atölyesinde lale, karanfil, hatai ve rumi gibi geleneksel motifler, minyatür sanatının anlatım diliyle yeniden yorumlandı.

        REKLAM

        Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde Ayşe Maraş tarafından gerçekleştirilen Filografi Atölyesi'nde ise katılımcılar, ahşap yüzeylere yerleştirilen çivilerin arasından renkli teller geçirerek desen oluşturma tekniklerini deneyimledi.

        - Termessos Antik Kenti tanıtıldı

        Festival kapsamında gerçekleştirilen Termessos Antik Kenti gezisi, katılımcıları Antalya'nın binlerce yıllık tarihi mirasıyla buluşturdu. Katılımcılar, taş ocakları, sütunlu cadde, hamam, agora ve tiyatro gibi yapıları ziyaret ederek antik dönemin mimari özelliklerini ve toplumsal yaşamını yerinde inceleme fırsatı buldu.

        - Çocuk Köyü'nde eğlence devam etti

        REKLAM

        Konyaaltı Beach Park'ta kurulan Çocuk Köyü, çocukları ve aileleri ağırladı. Şişme oyun parkurları, dijital oyun alanları, panayır çadırları, yaratıcı atölyeler, geleneksel yarışmalar ve Karagöz Atölyesi çocuklara farklı etkinlik seçenekleri sundu. VR Balon Turu ile çocuklar, Kapadokya'yı sanal gerçeklik teknolojisi aracılığıyla keşfetme fırsatı buldu.

        Alanda, kum boyamadan çim adama, bez çanta tasarımından çocukların kendi Karagöz tasvirlerini boyayıp perde oyununu izledikleri geleneksel atölyelere uzanan üretim alanları da yer aldı.

        Festival kapsamında ayrıca, şarkıcı Hakan Altun, Konyaaltı Beach Park'ta düzenlenen konserde sevilen şarkılarını seslendirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İzmir'de fabrikada şiddetli patlama!
        İzmir'de fabrikada şiddetli patlama!
        Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderildi
        Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderildi
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Atatürk'ün Fransızca konuştuğu o an ilk kez yayımlandı
        Atatürk'ün Fransızca konuştuğu o an ilk kez yayımlandı
        Gürkan Uygun'un acı günü
        Gürkan Uygun'un acı günü
        Trossard yerini buldu!
        Trossard yerini buldu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fitneye rağmen Azerbaycan'la biriz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fitneye rağmen Azerbaycan'la biriz
        Napoli'de Noa Lang krizi: G.Saray iddiası!
        Napoli'de Noa Lang krizi: G.Saray iddiası!
        "ABD İsrail'in bitmeyen savaşlara sürüklemesinden bıktı"
        "ABD İsrail'in bitmeyen savaşlara sürüklemesinden bıktı"
        "Oğlum terör örgütüne katıldı" dedi! Cani babanın 12 yıllık yalanı
        "Oğlum terör örgütüne katıldı" dedi! Cani babanın 12 yıllık yalanı
        Mamdani 2028 seçimleri için harekete geçti
        Mamdani 2028 seçimleri için harekete geçti
        Türkiye'nin COP31 başkanlığı resmen başladı
        Türkiye'nin COP31 başkanlığı resmen başladı
        Fatma Betül Sayan Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı
        Fatma Betül Sayan Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı
        Tim Cook Anıtkabir'i ziyaret etti
        Tim Cook Anıtkabir'i ziyaret etti
        Ailesinden habersiz gofret yedi, şoka girdi
        Ailesinden habersiz gofret yedi, şoka girdi
        Batrakov'un temsilcisi İstanbul'a geliyor
        Batrakov'un temsilcisi İstanbul'a geliyor
        Kaçan sürücü: Hayvana çarptım zannettim! Düğün ve ölüm
        Kaçan sürücü: Hayvana çarptım zannettim! Düğün ve ölüm
        Israrlı takipçiden akılalmaz iddia
        Israrlı takipçiden akılalmaz iddia
        Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım
        Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım

        Benzer Haberler

        Bakan Kurum, Sertab Erener'in COP31 için hazırladığı 'One Home' şarkısını p...
        Bakan Kurum, Sertab Erener'in COP31 için hazırladığı 'One Home' şarkısını p...
        Bakan Memişoğlu: "Ortak bilgi, yerel ihtiyaca uygun uygulamalara dönüşsün"...
        Bakan Memişoğlu: "Ortak bilgi, yerel ihtiyaca uygun uygulamalara dönüşsün"...
        Müstakil gecekondu yangında küle döndü "Bahçede temizlik yaparken evden pat...
        Müstakil gecekondu yangında küle döndü "Bahçede temizlik yaparken evden pat...
        Tarihi Kaleiçi COP31 temalı sergilere ev sahipliği yapacak
        Tarihi Kaleiçi COP31 temalı sergilere ev sahipliği yapacak
        Bakan Kurum, Sertab Erener'in COP31 için hazırladığı "One Home-Tek Ev" şark...
        Bakan Kurum, Sertab Erener'in COP31 için hazırladığı "One Home-Tek Ev" şark...
        Bakan Kurum Sertap Erener'in COP 31 için hazırladığı "One Home" şarkısını p...
        Bakan Kurum Sertap Erener'in COP 31 için hazırladığı "One Home" şarkısını p...