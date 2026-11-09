Bakan Memişoğlu: "Ortak bilgi, yerel ihtiyaca uygun uygulamalara dönüşsün" DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: "Ülkeler artık plandan, uygulamaya geçmeli"

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, bir ülkede geliştirilen başarılı bir çözüm, başka bir ülkede hayat kurtarabilmesini istediklerini belirterek, "Her ülke aynı sorunu çözmek için yeniden zaman kaybetmesin. Ortak bilgi, yerel ihtiyaca uygun uygulamalara dönüşsün. Antalya'dan ayrılırken geride güçlü bir irade, işler bir iş birliği ve izlenebilir adımlar bırakmalıyız" dedi.

İklim değişikliği ile mücadelede dünyanın en önemli organizasyonu olan BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı (COP31), Antalya COP31 Alanı'nda başladı. Bu çerçevede Mevlana Celaleddin Rumi Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun yanı sıra Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus katıldı.

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Programda açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Ünlü Türk hekimi İbn Sina hekimliğin amacını, 'sağlığı korumak ve kaybedildiğinde yeniden kazandırmak' olarak tarif etti. Bugün bu köklü birikimin bize hatırlattığı sorumluluğu, çağımızın bilimsel bilgileriyle geleceğe taşıyoruz. Evet, bizim medeniyetimizde su azizdir. İsraf, nimetin kıymetini bilmemektir. Emanet ise korunması gereken bir sorumluluktur. Bu anlayışla, suyu korumayı, temiz havayı savunmayı ve iklim için harekete geçmeyi insanı yaşatma görevimizin bir parçası sayıyoruz. ‘Sağlıklı İnsan, Sağlıklı Gezegen' derken kastettiğimiz tam olarak budur. COP31'de görevimiz, bilimsel bilgiyi uygulanabilir kararlara; kararları, insanların hayatında hissedilen sonuçlara dönüştürmektir. Önceki konferanslarda güçlenen sağlık gündemini ve Belem Sağlık Eylem Planı'yla ortaya konulan birikimi daha ileriye taşımalıyız. Sağlığın iklim politikalarının merkezinde yer alması için çevre, enerji, tarım, ulaştırma, şehircilik ve sağlık alanlarında birlikte çalışmalıyız" dedi

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"2026–2030 İklim Değişikliği ve Sağlık Eylem Planı'yla geliştiriyoruz"

Bakan Memişoğlu, Türkiye'nin, iklim değişikliğiyle mücadeleyi uzun vadeli hedefleri, ulusal stratejileri ve kurumlar arası çalışmalarıyla bir devlet politikası olarak ele aldığını belirterek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu 2053 net sıfır emisyon hedefi, bu yaklaşımın temel istikametidir. Ulusal azaltım ve uyum eylem planlarımızla bu hedefi sektörlerin sorumluluklarına ve uygulamalarına taşıyoruz. Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde başlayan Sıfır Atık hareketi de kaynakları koruma sorumluluğunu günlük hayatla buluşturan, uluslararası karşılık bulan önemli bir adımdır. Sağlık Bakanlığı olarak 2015 yılında yayımladığımız ulusal programla iklimin sağlık üzerindeki etkilerini sistemli biçimde ele aldık. Şimdi bu birikimi, hazırladığımız 2026–2030 İklim Değişikliği ve Sağlık Eylem Planı'yla geliştiriyoruz. ‘Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık' anlayışımızın merkezinde, insanımızı hastalık ortaya çıkmadan korumak vardır. İçmekullanma sularından her yıl yaklaşık 175 bin numune alarak güvenli su için izleme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Aşırı sıcaklara karşı hazırladığımız sağlık eylem planıyla, meteorolojik uyarıları yerelde koruyucu sağlık önlemlerine dönüştürmeyi amaçlıyoruz. Hava kalitesi, meteoroloji ve sağlık verilerini birlikte değerlendiren dijital altyapımızı geliştiriyoruz. Hedefimiz; tehlikenin nerede büyüdüğünü, kimleri daha fazla etkileyebileceğini zamanında görmek ve harekete geçmektir. İşte, ‘Dinamik ve Dayanıklı Sağlık Sistemleri' yaklaşımımızı da bu anlayış üzerine kuruyoruz. Dinamik bir sağlık sistemi, değişen tehlikeyi erken fark eder, öğrenir ve önlemlerini günceller. Aynı zamanda sağlık tesislerimizin çevresel etkilerini azaltmak için çalışıyoruz. Enerjiyi ve suyu verimli kullanan, atığını azaltan, hizmet sürekliliğini güçlendiren yeşil hastane yaklaşımını yaygınlaştırıyoruz" şeklinde konuştu.

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"Ülkelerin bilgi ve tecrübelerini kalıcı bir iş birliğine dönüştürmeyi amaçlıyoruz"

Bakan Memişoğlu son olarak, "COP31 kapsamında önerdiğimiz Antalya Dayanıklı Sağlık Sistemleri Girişimi'yle de ülkelerin bilgi ve tecrübelerini kalıcı bir iş birliğine dönüştürmeyi amaçlıyoruz. Bir ülkede geliştirilen başarılı bir çözüm, başka bir ülkede hayat kurtarabilsin istiyoruz. Her ülke aynı sorunu çözmek için yeniden zaman kaybetmesin. Ortak bilgi, yerel ihtiyaca uygun uygulamalara dönüşsün. Antalya'dan ayrılırken geride güçlü bir irade, işler bir iş birliği ve izlenebilir adımlar bırakmalıyız. Çocuklarımıza bırakacağımız miras; içebilecekleri su, soluyabilecekleri temiz hava ve güvenle yaşayabilecekleri bir dünya olsun. COP31 Sağlık Günü'nün bu ortak sorumluluğa güç katmasını diliyorum" diye konuştu.

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"Ülkeler artık plandan, uygulamaya geçmeli"

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus ise, "İklim krizi bir sağlık krizidir. İklim değişikliğinin atmosfer üzerinde etkisi, kutuplardaki etkisi ve deniz seviyesindeki etkisi çok belirgin. Bir çok kişi için çok uzak bir tehdit ama iklim değişikliğinin etkisi artık teorik bir risk değil. İklim değişikliği hale hazırda hastalıklara yol açıyor, hizmetleri aksatıyor. Seller, taşkınlar, kuraklıklar ve hava kirlilikleri hastalıkların temeline yol açıyor. Sağlık sistemleri darbe gelmeden önce hazırlıklı olmalı. Bu da tesislerin sürekli çalışması anlamına geliyor. Ülkeler artık plandan, uygulamaya geçmeli. İklim değişiklilerin azaltılması sadece sağlık bakanlığı uygulamalarına bırakamayız. Enerji, ulaşım, gıda, su, konut ve şehir planlamalar gibi bunların hepsi sağlığı şekillendiren alanlar. Dolasıyla her türlü plan birlikte yapılmalı bunların hepsi ulusal uymaya adapte edilmeli ve ulusal katkı planları olarak baktığımız da bunlar çok çok önemli. İklim eylemi sadece bir maliyet değildir aynı zamanda daha sağlıklı kişilere yatırım, daha dayanıklı toplumlara yatırımdır. Aynı zamanda ekonomilere de yatırımdır. Antalya'ya bu anlamda çok önemli ve bir çok çözüm var. COP31'den sonra bu deneyim ileriye taşınabilir. Gelecekteki COP'lara da ışık tutabilir. Bu bağlamda sağlık eylem planı bunun başlangıcı. COP 31 bunun uygulama aşaması" dedi.