Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Bakan Memişoğlu: "Ortak bilgi, yerel ihtiyaca uygun uygulamalara dönüşsün" DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: "Ülkeler artık plandan, uygulamaya geçmeli"

        Bakan Memişoğlu: "Ortak bilgi, yerel ihtiyaca uygun uygulamalara dönüşsün" DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: "Ülkeler artık plandan, uygulamaya geçmeli"

        Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, bir ülkede geliştirilen başarılı bir çözüm, başka bir ülkede hayat kurtarabilmesini istediklerini belirterek, "Her ülke aynı sorunu çözmek için yeniden zaman kaybetmesin. Ortak bilgi, yerel ihtiyaca uygun uygulamalara dönüşsün. Antalya'dan ayrılırken geride güçlü bir irade, işler bir iş birliği ve izlenebilir adımlar bırakmalıyız" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 12:17 Güncelleme:
        Bakan Memişoğlu: "Ortak bilgi, yerel ihtiyaca uygun uygulamalara dönüşsün" DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: "Ülkeler artık plandan, uygulamaya geçmeli"

        Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, bir ülkede geliştirilen başarılı bir çözüm, başka bir ülkede hayat kurtarabilmesini istediklerini belirterek, "Her ülke aynı sorunu çözmek için yeniden zaman kaybetmesin. Ortak bilgi, yerel ihtiyaca uygun uygulamalara dönüşsün. Antalya'dan ayrılırken geride güçlü bir irade, işler bir iş birliği ve izlenebilir adımlar bırakmalıyız" dedi.

        İklim değişikliği ile mücadelede dünyanın en önemli organizasyonu olan BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı (COP31), Antalya COP31 Alanı'nda başladı. Bu çerçevede Mevlana Celaleddin Rumi Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun yanı sıra Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus katıldı.

        REKLAM

        Programda açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Ünlü Türk hekimi İbn Sina hekimliğin amacını, 'sağlığı korumak ve kaybedildiğinde yeniden kazandırmak' olarak tarif etti. Bugün bu köklü birikimin bize hatırlattığı sorumluluğu, çağımızın bilimsel bilgileriyle geleceğe taşıyoruz. Evet, bizim medeniyetimizde su azizdir. İsraf, nimetin kıymetini bilmemektir. Emanet ise korunması gereken bir sorumluluktur. Bu anlayışla, suyu korumayı, temiz havayı savunmayı ve iklim için harekete geçmeyi insanı yaşatma görevimizin bir parçası sayıyoruz. ‘Sağlıklı İnsan, Sağlıklı Gezegen' derken kastettiğimiz tam olarak budur. COP31'de görevimiz, bilimsel bilgiyi uygulanabilir kararlara; kararları, insanların hayatında hissedilen sonuçlara dönüştürmektir. Önceki konferanslarda güçlenen sağlık gündemini ve Belem Sağlık Eylem Planı'yla ortaya konulan birikimi daha ileriye taşımalıyız. Sağlığın iklim politikalarının merkezinde yer alması için çevre, enerji, tarım, ulaştırma, şehircilik ve sağlık alanlarında birlikte çalışmalıyız" dedi

        REKLAM

        "2026–2030 İklim Değişikliği ve Sağlık Eylem Planı'yla geliştiriyoruz"

        Bakan Memişoğlu, Türkiye'nin, iklim değişikliğiyle mücadeleyi uzun vadeli hedefleri, ulusal stratejileri ve kurumlar arası çalışmalarıyla bir devlet politikası olarak ele aldığını belirterek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu 2053 net sıfır emisyon hedefi, bu yaklaşımın temel istikametidir. Ulusal azaltım ve uyum eylem planlarımızla bu hedefi sektörlerin sorumluluklarına ve uygulamalarına taşıyoruz. Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde başlayan Sıfır Atık hareketi de kaynakları koruma sorumluluğunu günlük hayatla buluşturan, uluslararası karşılık bulan önemli bir adımdır. Sağlık Bakanlığı olarak 2015 yılında yayımladığımız ulusal programla iklimin sağlık üzerindeki etkilerini sistemli biçimde ele aldık. Şimdi bu birikimi, hazırladığımız 2026–2030 İklim Değişikliği ve Sağlık Eylem Planı'yla geliştiriyoruz. ‘Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık' anlayışımızın merkezinde, insanımızı hastalık ortaya çıkmadan korumak vardır. İçmekullanma sularından her yıl yaklaşık 175 bin numune alarak güvenli su için izleme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Aşırı sıcaklara karşı hazırladığımız sağlık eylem planıyla, meteorolojik uyarıları yerelde koruyucu sağlık önlemlerine dönüştürmeyi amaçlıyoruz. Hava kalitesi, meteoroloji ve sağlık verilerini birlikte değerlendiren dijital altyapımızı geliştiriyoruz. Hedefimiz; tehlikenin nerede büyüdüğünü, kimleri daha fazla etkileyebileceğini zamanında görmek ve harekete geçmektir. İşte, ‘Dinamik ve Dayanıklı Sağlık Sistemleri' yaklaşımımızı da bu anlayış üzerine kuruyoruz. Dinamik bir sağlık sistemi, değişen tehlikeyi erken fark eder, öğrenir ve önlemlerini günceller. Aynı zamanda sağlık tesislerimizin çevresel etkilerini azaltmak için çalışıyoruz. Enerjiyi ve suyu verimli kullanan, atığını azaltan, hizmet sürekliliğini güçlendiren yeşil hastane yaklaşımını yaygınlaştırıyoruz" şeklinde konuştu.

        REKLAM

        "Ülkelerin bilgi ve tecrübelerini kalıcı bir iş birliğine dönüştürmeyi amaçlıyoruz"

        Bakan Memişoğlu son olarak, "COP31 kapsamında önerdiğimiz Antalya Dayanıklı Sağlık Sistemleri Girişimi'yle de ülkelerin bilgi ve tecrübelerini kalıcı bir iş birliğine dönüştürmeyi amaçlıyoruz. Bir ülkede geliştirilen başarılı bir çözüm, başka bir ülkede hayat kurtarabilsin istiyoruz. Her ülke aynı sorunu çözmek için yeniden zaman kaybetmesin. Ortak bilgi, yerel ihtiyaca uygun uygulamalara dönüşsün. Antalya'dan ayrılırken geride güçlü bir irade, işler bir iş birliği ve izlenebilir adımlar bırakmalıyız. Çocuklarımıza bırakacağımız miras; içebilecekleri su, soluyabilecekleri temiz hava ve güvenle yaşayabilecekleri bir dünya olsun. COP31 Sağlık Günü'nün bu ortak sorumluluğa güç katmasını diliyorum" diye konuştu.

        REKLAM

        "Ülkeler artık plandan, uygulamaya geçmeli"

        Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus ise, "İklim krizi bir sağlık krizidir. İklim değişikliğinin atmosfer üzerinde etkisi, kutuplardaki etkisi ve deniz seviyesindeki etkisi çok belirgin. Bir çok kişi için çok uzak bir tehdit ama iklim değişikliğinin etkisi artık teorik bir risk değil. İklim değişikliği hale hazırda hastalıklara yol açıyor, hizmetleri aksatıyor. Seller, taşkınlar, kuraklıklar ve hava kirlilikleri hastalıkların temeline yol açıyor. Sağlık sistemleri darbe gelmeden önce hazırlıklı olmalı. Bu da tesislerin sürekli çalışması anlamına geliyor. Ülkeler artık plandan, uygulamaya geçmeli. İklim değişiklilerin azaltılması sadece sağlık bakanlığı uygulamalarına bırakamayız. Enerji, ulaşım, gıda, su, konut ve şehir planlamalar gibi bunların hepsi sağlığı şekillendiren alanlar. Dolasıyla her türlü plan birlikte yapılmalı bunların hepsi ulusal uymaya adapte edilmeli ve ulusal katkı planları olarak baktığımız da bunlar çok çok önemli. İklim eylemi sadece bir maliyet değildir aynı zamanda daha sağlıklı kişilere yatırım, daha dayanıklı toplumlara yatırımdır. Aynı zamanda ekonomilere de yatırımdır. Antalya'ya bu anlamda çok önemli ve bir çok çözüm var. COP31'den sonra bu deneyim ileriye taşınabilir. Gelecekteki COP'lara da ışık tutabilir. Bu bağlamda sağlık eylem planı bunun başlangıcı. COP 31 bunun uygulama aşaması" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İzmir'de fabrikada şiddetli patlama!
        İzmir'de fabrikada şiddetli patlama!
        Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderildi
        Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderildi
        Koç Holding su taahhüdünü duyurdu
        Koç Holding su taahhüdünü duyurdu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        Atatürk'ün Fransızca konuştuğu o an ilk kez yayımlandı
        Atatürk'ün Fransızca konuştuğu o an ilk kez yayımlandı
        Gürkan Uygun'un acı günü
        Gürkan Uygun'un acı günü
        Trossard yerini buldu!
        Trossard yerini buldu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fitneye rağmen Azerbaycan'la biriz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fitneye rağmen Azerbaycan'la biriz
        Napoli'de Noa Lang krizi: G.Saray iddiası!
        Napoli'de Noa Lang krizi: G.Saray iddiası!
        "ABD İsrail'in bitmeyen savaşlara sürüklemesinden bıktı"
        "ABD İsrail'in bitmeyen savaşlara sürüklemesinden bıktı"
        "Oğlum terör örgütüne katıldı" dedi! Cani babanın 12 yıllık yalanı
        "Oğlum terör örgütüne katıldı" dedi! Cani babanın 12 yıllık yalanı
        Türkiye'nin COP31 başkanlığı resmen başladı
        Türkiye'nin COP31 başkanlığı resmen başladı
        Fatma Betül Sayan Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı
        Fatma Betül Sayan Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı
        Tim Cook Anıtkabir'i ziyaret etti
        Tim Cook Anıtkabir'i ziyaret etti
        Ailesinden habersiz gofret yedi, şoka girdi
        Ailesinden habersiz gofret yedi, şoka girdi
        Batrakov'un temsilcisi İstanbul'a geliyor
        Batrakov'un temsilcisi İstanbul'a geliyor
        Kaçan sürücü: Hayvana çarptım zannettim! Düğün ve ölüm
        Kaçan sürücü: Hayvana çarptım zannettim! Düğün ve ölüm
        Israrlı takipçiden akılalmaz iddia
        Israrlı takipçiden akılalmaz iddia
        Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım
        Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım

        Benzer Haberler

        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Bakan Memişoğlu ile DSÖ Genel Direktörü Ghebr...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Bakan Memişoğlu ile DSÖ Genel Direktörü Ghebr...
        Antalya'da anne ve babasını silahla öldüren kişi intihar etti
        Antalya'da anne ve babasını silahla öldüren kişi intihar etti
        Kepez'in kadın hentbolcuları zirve takibini sürdürüyor
        Kepez'in kadın hentbolcuları zirve takibini sürdürüyor
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Bakan Yumaklı'dan iklim krizlerine karşı ulus...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Bakan Yumaklı'dan iklim krizlerine karşı ulus...
        Bakan Kurum, Sertab Erener'in COP31 için hazırladığı 'One Home' şarkısını p...
        Bakan Kurum, Sertab Erener'in COP31 için hazırladığı 'One Home' şarkısını p...
        Müstakil gecekondu yangında küle döndü "Bahçede temizlik yaparken evden pat...
        Müstakil gecekondu yangında küle döndü "Bahçede temizlik yaparken evden pat...