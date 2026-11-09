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        Kepez'in kadın hentbolcuları zirve takibini sürdürüyor

        Türkiye Kadınlar Hentbol 1. Ligi A Grubu'nun 5. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor'u konuk eden Kepez Belediyespor, mücadeleyi 3533 kazanarak ligdeki çıkışını sürdürdü. Aldığı galibiyetle puanını 8'e yükselten Kepez temsilcisi ikinci sıradaki yerini korudu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 12:28 Güncelleme:
        Kepez'in kadın hentbolcuları zirve takibini sürdürüyor

        Türkiye Kadınlar Hentbol 1. Ligi A Grubu'nun 5. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor'u konuk eden Kepez Belediyespor, mücadeleyi 3533 kazanarak ligdeki çıkışını sürdürdü. Aldığı galibiyetle puanını 8'e yükselten Kepez temsilcisi ikinci sıradaki yerini korudu.

        Kepez Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Türkiye Kadınlar Hentbol 1. Ligi A Grubu'nda yoluna emin adımlarla devam ediyor. Ligin beşinci haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor ile karşı karşıya gelen Kepez ekibi, seyir zevki yüksek ve çekişmeli geçen mücadelede rakibini 3533 mağlup etti. Karşılaşmanın başlama düdüğüyle birlikte iki takım da oyuna etkili bir başlangıç yapmak ve skor üstünlüğünü ele geçirmek için mücadele etti. Tempolu geçen maçta hücum organizasyonları ve savunmadaki mücadele ön plana çıktı.

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        Galibiyetle yerini korudu

        Rakibinin ataklarına karşılık veren Kepez Belediyespor, oyundan kopmayarak karşılaşma boyunca galibiyet hedefini korudu. Mücadelenin ilerleyen bölümlerinde skor üstünlüğünü lehine çevirmeyi başaran Kepez'in kadın hentbolcuları, maçın son anlarına kadar konsantrasyonunu korudu. Manisa Büyükşehir Belediyespor 'un skoru değiştirme çabalarına rağmen ev sahibi ekip, parkeden 3533'lük galibiyetle ayrılmayı başardı. A Grubu'nda oynadığı 5. hafta mücadelesinden galibiyetle ayrılan Kepez Belediyespor, puanını 8'e yükselterek ikinci sıradaki yerini korudu. Sezon boyunca ortaya koyduğu mücadeleyle dikkat çeken kadın hentbol takımı, elde ettiği sonuçla zirve yarışındaki iddiasını da sürdürdü.

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