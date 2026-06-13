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        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Antalya merkezli 27 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 36 zanlı tutuklandı

        Antalya merkezli 27 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 36 zanlı tutuklandı

        Antalya merkezli 27 ilde yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 68 şüpheliden 36'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2026 - 15:16 Güncelleme:
        Antalya merkezli 27 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 36 zanlı tutuklandı

        Antalya merkezli 27 ilde yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 68 şüpheliden 36'sı tutuklandı.

        Serik ilçesinde düzenlenen operasyonda adliyeye sevk edilen 68 zanlının 27'si savcılıktaki sorgularının ardından serbest bırakıldı.

        Nöbetçi hakimliğe sevk edilen 41 şüpheliden 5'i adli kontrolle serbest bırakılırken 36'sı ise tutuklandı.

        Gözaltındaki 4 zanlının ise emniyetteki ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        - Operasyon

        Serik Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, bir internet sitesinde "7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçunun işlendiğinin tespit edilmesi üzerine çalışma başlatılmıştı.

        Soruşturmada 84 şüpheli belirlenmiş, bunlardan 72'si, 27 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınmıştı.

        Zanlılardan ifade işlemleri tamamlanan 68'i adliyeye sevk edilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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