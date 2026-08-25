Antalya merkezli dolandırıcılık operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Antalya merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine başvuran A.L'nin telefonda kendilerini başkomiser olarak tanıtan şüphelilerin, kimliğinin terör örgütü tarafından kullanıldığını söylediklerini ve baskı kurarak kendisini yönlendirdiklerini, bunun sonucunda 13 milyon 500 bin lira değerindeki para ve ziynet eşyasını bu kişilere verdiğini beyan etmesi üzerine çalışma başlatıldı.

Yapılan araştırmada şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.

Antalya merkezli 4 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından "nitelikli dolandırıcılık" suçundan adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.