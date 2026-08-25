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        Türk tohumculuğu Asya ile Avrupa arasında büyüyor

        AYŞE YILDIZ - Asya Pasifik Tohumcular Birliği (APSA) Yönetim Kurulu Başkanı Teck Wah Koh, Türkiye'nin Asya ile Avrupa arasındaki stratejik konumu, elverişli iklim koşulları ve geniş tohum yetiştirme alanlarıyla tohumculukta önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, sektörün gelişimini "heyecan verici" olarak nitelendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2026 - 11:12 Güncelleme:
        Türk tohumculuğu Asya ile Avrupa arasında büyüyor

        AYŞE YILDIZ - Asya Pasifik Tohumcular Birliği (APSA) Yönetim Kurulu Başkanı Teck Wah Koh, Türkiye'nin Asya ile Avrupa arasındaki stratejik konumu, elverişli iklim koşulları ve geniş tohum yetiştirme alanlarıyla tohumculukta önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, sektörün gelişimini "heyecan verici" olarak nitelendirdi.

        Koh, APSA tarafından Türkiye Tohumcular Birliği ve Türkiye Tohumculuk Endüstrisi Derneği işbirliğinde, Tarım ve Orman Bakanlığı himayesinde 1-5 Aralık'ta Antalya'da düzenlenecek "Uluslararası Asya Tohumculuk Kongresi" (ASC 2026) hazırlıkları kapsamında kente geldi.

        AA muhabirine kongreye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Koh, organizasyonun hazırlıklarında önemli aşama kaydedildiğini söyledi.

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        Kongreye ilginin yüksek olduğunu belirten Koh, şu ana kadar yaklaşık 1000 delegenin kayıt yaptırdığını, yaklaşık 2 bin katılımcının Antalya'da bulunmasını beklediklerini ifade etti.

        Koh, ASC 2026'nın APSA'nın bugüne kadar düzenlediği en büyük kongrelerden biri olacağını dile getirerek, organizasyondan duyduğu heyecanı vurguladı.

        Kongrede tohumculuk sektöründeki inovasyon ve yeni gelişmelerin ele alınacağı üç teknik oturum düzenleneceğini aktaran Koh, özellikle yeni teknolojilerin sektör temsilcileriyle paylaşılacağını kaydetti.

        Sergi alanında firmaların teknolojilerini tanıtacağını anlatan Koh, katılımcıların şirket temsilcileriyle doğrudan görüşme fırsatı bulacağını belirtti.

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        Koh, tohum üretiminde kullanılan yeni teknolojilerin ele alınacağı oturumların da kongrenin önemli başlıkları arasında yer alacağını ifade ederek, "Sadece yapay zeka değil, tohum üretimi için diğer yeni teknolojiler de yer alacak." dedi.

        - Türkiye tohumculukta önemli başarıya sahip

        Türkiye'nin son yıllarda tohum üretiminde önemli bir ihracatçı konumuna geldiğine dikkati çeken Koh, ülkenin coğrafi konumunun sektöre önemli avantaj sağladığını söyledi.

        Tohum üretiminin tüm tohum lojistiği sistemlerinin çok temel bir parçası olduğunu vurgulayan Koh, "Türkiye'nin Asya ile Avrupa'nın ortasında yer alması, iklimi ve tohum yetiştirme alanlarıyla birlikte bu işi yapmak için kesinlikle harika bir konum. Türkiye'nin tohumculuk sektörünü geliştirmesi çok heyecan verici. Özellikle Asya ve Avrupa'nın ortasında bulunması çok önemli." dedi.

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        Koh, Türkiye'nin tohumculukta önemli başarıya sahip olduğunu dile getirdi.

        117 ülkeye tohum ihracatı yapan Türkiye, tohumculuk konusunda dünyada 10. sırada yer alıyor.

        Süs bitkileri, fide ve fidan da dahil olmak üzere 130'dan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren Türkiye'nin ihracatın ithalatı karşılama oranı​​​​​​​ 2018 yılında yüzde 108 seviyesinde iken bugün yüzde 141’lere kadar yükselmiş durumda.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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