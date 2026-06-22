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        Antalya merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 27 kişi yakalandı

        Antalya merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda hakkında yakalama kararı verilen 39 kişiden 27'si gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2026 - 12:46 Güncelleme:
        Antalya merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 27 kişi yakalandı

        Antalya merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda hakkında yakalama kararı verilen 39 kişiden 27'si gözaltına alındı.

        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Yapılan çalışma kapsamında şüphelilerin yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından kazandıkları paralar ile çok sayıda araç ve ev satın aldıkları tespit edildi.

        Ekipler, belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda çok sayıda suçtan kaynaklanan dijital materyal ele geçirdi.

        Operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan 39 şüpheliden 27'si gözaltına alındı, 4 kişinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.

        Ekipler, 8 kişinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Öte yandan şüphelilerin banka hesaplarındaki işlem hacminin 5 milyar 800 milyon lira, kripto hesaplarında ise yaklaşık 880 milyon lira olduğu tespit edilerek tüm mal varlıklarına el konuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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