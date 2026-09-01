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        Antalya, Muğla ve Isparta'da yeni adli yıl dolayısıyla törenler düzenlendi

        Antalya, Muğla ve Isparta'da yeni adli yılın başlaması dolayısıyla törenler yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2026 - 11:02 Güncelleme:
        Antalya, Muğla ve Isparta'da yeni adli yıl dolayısıyla törenler düzenlendi

        Antalya, Muğla ve Isparta'da yeni adli yılın başlaması dolayısıyla törenler yapıldı.

        Antalya Adliyesi bahçesindeki törene Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Kocaman, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) Başkanı Dursun Arslan, Antalya Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Hayati Karaaslan, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, Antalya İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Hüseyin Bekmez, Sahil Güvenlik Komutanı Yarbay Mustafa Söylemez, başsavcı vekilleri, hakim ve savcılar ile adliye personeli katıldı.

        Başsavcı Kocaman konuşmasında, adli yıl açılış töreninin ilk kez Antalya Adliyesi, Antalya BAM ve Antalya Bölge İdare Mahkemesi tarafından ortaklaşa gerçekleştirildiğini söyledi.

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        Her yeni adli yılı yalnızca yeni bir çalışma döneminin başlangıcı olarak değil, aynı zamanda adalet hizmetini daha ileriye taşıyacak ve vatandaşların yargıya olan güvenini daha da güçlendirecek bir dönem olarak gördüklerini belirten Kocaman, şöyle konuştu:

        "Vatandaşlarımız adliyeye geldiğinde aradığı yalnızca bir karar değil, aynı zamanda hakkının korunacağına, dinleneceğine ve adil bir şekilde değerlendirileceğine dair bir güvendir. Bizim en önemli sorumluluğumuz da bu güveni korumaktır. Hakimiyle, savcısıyla, hakim ve savcı yardımcısıyla, avukatıyla, adli tıbbıyla, ceza infaz kurumlarıyla, icra müdürlükleriyle, adliye personeliyle ve adli kolluk personeliyle yargının tüm unsurları olarak farklı görevler üstleniyoruz. Ancak hepimizin yegane amacı aynıdır. Hukukun üstünlüğünü korumak, adaletin doğru, tarafsız ve hakkaniyetli bir şekilde gerçekleşmesine katkı sağlamak. Bu görevimizi yerine getirmeye çalışırken insanı merkeze alan bir anlayışı hiçbir zaman kaybetmemeliyiz."

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        BAM Başkanı Dursun Arslan da insanlara yüklenen en ağır sorumluluklardan biri olan adalet kavramını yaşatmak için bir arada olduklarını belirtti.

        Adaletin, binaların görkeminde ya da süslü harflerle yazılmış yasa metinlerinde yaşamadığını vurgulayan Arslan, "Adalet, bir insanın adliye kapısından içeri girerken duyduğu güvende ve çıkarken hissettiği huzurda vardır. Hukuk bir biçimdir ama adalet onun ruhudur. Ruhu olmayan biçim ise yalnızca soğuk bir bürokrasiden ibarettir." diye konuştu.

        - Muğla

        Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Cumhuriyet Başsavcısı Necati Kayaközü, Muğla Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Şenol Kartal ve Muğla Baro Başkanı Levent Akgün, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

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        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Kayaközü, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığının adalet arayan her vatandaşın güvencesi olduğunu belirtti.

        Adaletin yalnızca mahkeme salonlarında verilen kararlarla değil, toplumda oluşturduğu güvenle anlam kazandığını ifade eden Kayaközü, "Adaletin gerçek gücü, toplumda oluşturduğu güvendir." dedi.

        Kayaközü, yeni adli yılın adalet hizmetlerinin daha etkin, hızlı ve güvenilir şekilde sunulmasına vesile olmasını diledi.

        Muğla Barosu Başkanı Levent Akgün de yeni adli yıl dolayısıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, şehitleri ve adalet, hukuk ile demokrasi mücadelesinde hayatını kaybeden yargı mensuplarını andı.

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        Geçen adli yıl boyunca hayatını kaybeden hukukçuları da rahmetle yad eden Akgün, onların bıraktığı adalet ve hukuk mücadelesinin devam ettirileceğini söyledi.

        Akgün, yeni adli yıla umut ve meslek heyecanıyla başladıklarını belirterek, avukatların sorunlarının çözülmesi gerektiğini ifade etti.

        Avukatların mücadelesinin yalnızca mesleki haklarla sınırlı olmadığını belirten Akgün, “Bizim mücadelemiz adalete erişemeyen, hakkı gasbedilen ve sesi kısılmak istenen her bir yurttaşımızın mücadelesidir.” dedi.

        Törene, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras ile hakimler, savcılar, avukatlar ve adliye çalışanları katıldı.

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        - Isparta

        Isparta'da adli yıl açılış töreni düzenlendi. Cumhuriyet Başsavcısı Doç. Dr. Aydın Turhan, adliye önünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, yargı çalışanlarının bu yıl da özveriyle çalışarak adalet hizmetlerini yerine getireceğini ifade etti.

        Isparta Adliyesine yeni atanan çalışanları tebrik eden Turhan​​​​​​​, "Bu adli yıl döneminde de fiziki şartların iyileştirilmesi önceliklerimiz arasında olup, tüm yargı çalışanlarının taleplerini karşılamak için elimizden geleni yapacağımızı bilmenizi isterim." dedi.

        Törene, Adalet Komisyon Başkanı Musa Talih, Isparta Baro Başkanı Fatih Semiz, hakimler, savcılar ve avukatlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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