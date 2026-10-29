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        Antalya polisi COP31 öncesi zorlu görevlere hazırlanıyor

        TAHSİN KÜÇÜKKARACA - Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) öncesinde güvenlik hazırlıkları da sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 11:05 Güncelleme:
        Antalya polisi COP31 öncesi zorlu görevlere hazırlanıyor

        TAHSİN KÜÇÜKKARACA - Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) öncesinde güvenlik hazırlıkları da sürüyor.

        Antalya Emniyet Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürlüğü Atış Poligonu'nda görev yapan 14 kişilik uzman ekip, polislerin görev sırasında karşılaşabilecekleri zorlu durumlara hazırlıklı olmaları için teorik ve uygulamalı eğitimler gerçekleştiriyor.

        Polis Akademisi Başkanlığının her yıl yayımladığı genelge doğrultusunda yürütülen eğitimlerde, beylik tabancaları ve uzun namlulu silahlarla kentte görev yapan yaklaşık 20 bin polise teknik ve taktik atış eğitimi veriliyor.

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        Çalışmalarda, polislerin silah kullanma becerisinin yanı sıra reflekslerinin, karar verme yeteneklerinin ve farklı koşullarda güvenli müdahale kabiliyetlerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

        Antalya'nın uluslararası ölçekte önemli organizasyonlardan biri olan COP31'e ev sahipliği yapmaya hazırlandığı süreçte, emniyet personelinin farklı görev senaryolarına karşı hazırlıklı olması da önem taşıyor.

        Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren polisler, gözleri kapalı ve hareket halindeyken farklı yönlere dönerek hedeflere atış yapıyor.

        Senaryo gereği kapan uygulamasıyla şüphelileri etkisiz hale getirip araç tahliyesi gerçekleştiren ekip, bina ve meskun mahal uygulamalarıyla da personelin güvenli müdahale becerilerini geliştiriyor.

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        Özel ekip, görevlerin gerektirdiği fiziksel yeterliliği korumak için sürekli yeni taktikler geliştiriyor, dengeli ve nitelikli besleniyor, düzenli spor yaparak çevik ve dinamik kalıyor.

        - Her senaryoya karşı hazırlık

        Atış Poligonu'nda görevli komiser Nisa Aydın'ın koordinasyonundaki ekipten eğitim alan polisler, terörle mücadele, asayiş ve narkotik operasyonlarında da aktif rol üstleniyor.

        Eğitimlerde farklı hareket ve yön değiştirme senaryoları üzerinden atış çalışmaları yapılıyor. Kapan uygulamaları, araç tahliyesi, bina ve meskun mahal senaryolarıyla personelin değişen koşullarda müdahale becerileri geliştiriliyor.

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        Acil müdahale, şüpheli kişi ve araç uygulamaları, bomba eğitimi, kapalı alan eğitimi ve giriş teknikleri de program kapsamında yer alıyor.

        - Komiser Nisa ve ekibi, Antalya polisinin görev reflekslerini güçlendiriyor

        Atış eğitmeni komiser Nisa Aydın, AA muhabirine, eğitimlerin gün boyunca teorik ve uygulamalı olarak sürdürüldüğünü söyledi.

        Görev sırasında karşılaşılan olaylara anında ve doğru şekilde müdahale edilmesinin önemine dikkati çeken Aydın, "Uzman eğiticilerimiz tarafından gerçekleştirilen kursumuz, kapsamlı içeriği ve donanımıyla personelimizin mesleki gelişimine katkı sağlıyor. Disiplinli, özverili, gecesini gündüzüne katarak her türlü şartta çalışan muhteşem bir ekibimiz var. Amacımız, polislerimizin her koşulda göreve hazır olmasını, karşılaştıkları olaylara zamanında ve doğru şekilde müdahale etmesini sağlamak." ifadelerini kullandı.

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        - "Kas hafızalarına da yatırım yapıyoruz"

        Polonya'da düzenlenen 2026 IDPA Avrupa Şampiyonası'nın "Military" kategorisinde birinci olan atış eğitmeni Osman Demirtaşlar, eğitimleri yağmur, sıcak ve soğuk gibi farklı hava koşullarında da aksatmadan sürdürdüklerini belirtti.

        Personelin zihinsel becerilerinin yanı sıra uygulama kabiliyetlerini geliştirmeye odaklandıklarını vurgulayan Demirtaşlar, şunları kaydetti:

        "Gelen personelimizin yalnızca zihinsel becerilerine değil, kas hafızalarına da yatırım yapıyoruz. Doğru eğitimle personelimizin hızlı refleksler geliştirebileceğini, isabetli ve güvenli atış yapabilme becerisi kazanabileceğini biliyoruz. Bu işin ancak çalışarak ve tekrar yaparak başarıya ulaşacağının farkındayız. Biz de bu bilinçle yolumuza devam ediyoruz."

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        - Tecrübe yeni nesillere aktarılıyor

        Emniyet teşkilatında 21 yıl önce polis olarak göreve başlayan ve 8 yıldır Atış Poligonu'nda çalışan Mehmet Çiçek de eğitimlerin görev sırasında yapılabilecek hataların önlenmesi açısından önemli olduğunu söyledi.

        Çiçek, mesleki bilgi ve tecrübeyi gelecek nesillere aktarmayı önemsediklerini belirterek, "Teşkilatımızda, 'Yaptığın ilk hata, yapacağın son hatadır' şeklinde ifade edilen bir anlayış var. Bu nedenle eğitimlerimizi yoğun ve disiplinli şekilde sürdürüyoruz. Bizden sonraki nesillere de bayrağı devrederek mesleki bilgi ve tecrübemizi aktarmak istiyoruz." diye konuştu.

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        Teşkilatta 27 yıldır görev yapan atış eğitmeni Ümran Siper de mesleğini ilk günkü heyecanla yaptığını dile getirdi.

        Kadın polislerin de mesleğin gerektirdiği sorumlulukları başarıyla yerine getirebileceğini vurgulayan Siper, "Erkeklerin yapabildiği her şeyi biz kadınlar da yapabiliriz. Aramızdaki fiziksel farklılıklar görevimizi yapmamıza engel değil." ifadelerini kullandı.

        - Antalya uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapıyor

        Antalya, 2026 yılında da uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde ve Dışişleri Bakanlığının ev sahipliğinde 17-19 Nisan'da Antalya Diplomasi Forumu (ADF 2026), 5-9 Ekim'de ise 77. Uluslararası Uzay Kongresi (IAC 2026) kentte gerçekleştirildi.

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        9-20 Kasım'da Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na (COP31) hazırlanan kentte, 1-5 Aralık'ta da Uluslararası Asya Tohumculuk Kongresi yapılacak.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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