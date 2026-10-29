Anneden otizmli oğlu için 'özel eğitim' talebi

ANTALYA'da yaşayan Fatma Ezici (52), otizm tanısı bulunan oğlu T.E.'nin (22) öfke krizleri sırasında kendisine, babasına ve evdeki eşyalara zarar verdiğini, zaman zaman kendisini darbettiğini söyledi. "Her yerim mosmor çok gezdim" diyen Ezici, oğlunun özel eğitim almasını istediğini belirtti.

Antalya'da yaşayan Fatma Ezici, çocukluğundan bu yana otizm tanısıyla takip edilen oğlu T.E.'nin bakımı sırasında yaşadığı güçlükleri anlattı. Oğluna 4,5 yaşında otizm tanısı konulduğunu belirten Ezici, hiperaktivite, dikkat eksikliği ve davranış sorunlarının da bulunduğunu söyledi. Oğlunun büyüdükçe fiziksel gücünün arttığını ve kriz anlarında müdahale etmekte zorlandığını anlatan Ezici, yaşadıkları nedeniyle günlük hayatını sürdürmekte güçlük çektiğini ifade etti. Oğlunun istediği yapılmadığında öfke nöbetleri geçirebildiğini belirten Ezici, bu sırada kendisine vurduğunu ve evdeki eşyalara zarar verdiğini söyledi. Oğlunun 106 kilo olduğunu, kriz anlarında kendisini korumakta zorlandığını dile getiren Ezici, "Hiçbir iş yapamıyorum. Hiçbir yere de gidemiyorum. Şiddet var. Mesela bir şey istediği zaman, vermediğim zaman sağı solu kırıyor, bana vuruyor. Her yerim mosmor çok gezdim" diye konuştu.

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Ezici, 4,5 yaşında tanı konulan oğlunun zaman zaman babasına da zarar verdiğini belirtti. Daha önce oğlunun hastanede yatarak tedavi gördüğünü, ilaç tedavisi sürecinde de sorunlar yaşadıklarını belirten Ezici, oğlunun kullandığı ilaçların sayısının arttığı dönemde davranışlarının kötüleştiğini söyledi.

'EVDE KIRILMADIK YER KALMADI'

Oğlunun öfke krizleri sırasında evdeki eşyalara zarar verdiğini belirten Ezici, bulaşık makinesini kırdığını, buzdolabını ise devirdiğini söyledi. Geceleri dışarıda kaldıkları dönemler olduğundan bahseden Ezici, "Geceleri sabahlara kadar parktaydık. Markete gidip su, kola, soda, meyveli soda, kek, gofret alıyordu. Günde 10- 11 defayı geçiyordu bunlar. Onu da yiyince uyuyamıyor. Eve geliyor, bir daha gidiyor. Koşarak peşinden gidemiyorum. Salıncağa gideceğim diye parka gidiyor ve biz geceyi parkta geçiyorduk. Yemeği ocağa koyuyorum, başını bekliyor. Yemek pişer pişmez elimden alıyor bir öfkeyle. Bazen ocağa koyuyorum yemeği, pişmeden alıyor, çiğ çiğ yiyor. Düzgün yemek bile yapamıyorum" dedi.

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AİLECE ZOR GÜNLER YAŞIYORLAR

Fatma Ezici, oğlunun bakımı nedeniyle çalışamadığını, günlük yaşamını da buna göre düzenlemek zorunda kaldığını, eşinin ağaç kesme ustası olarak çalıştığını ancak iş bulmakta zorlandığını, onun da oğlunun yaşadığı krizler nedeniyle zaman zaman işe gidemediğini anlattı. İki kızı olduğunu, onların da yaşanan süreçten etkilenmemeleri için evde fazla vakit geçirmediklerini belirten Ezici, "Çocuklar dışarıda çalışıyor şu an, çok görmüyorlar. Onları fazla bir arada tutmak istemiyoruz çünkü onların da psikolojisi bozulabilir. İstediği olmayınca bana vuruyor. Mesela geçen gün komşumuzu tuttu. Eşim de tutamadı. Bıraksa beni parçalayacak, o derece" diye konuştu. Ezici, kriz sırasında oğlunun zaman zaman kendisine de zarar verdiğini belirtti.

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'ÖZEL EĞİTİM ALDIĞINDA İYİ OLUYOR'

Oğlunun yaklaşık 6-7 aydır Akdeniz Otizm Derneği bünyesinde eğitim aldığını, burada ve dışarıda belirgin bir sorun yaşamadıklarını ancak eve döndüklerinde krizlerin devam edebildiğini belirten Ezici, oğlunun özel eğitimle gelişim gösterebildiğini söyledi. Eğitim sürecinin devam etmesini istediğini söyleyen Ezici, "Çocuğumun eğitimi için özel öğretmen desteği istiyorum. Bu işi bilen öğretmenler birkaç ayda toparlayabiliyor. Hayırseverlerden çocuğumun eğitimi için yardım bekliyorum" dedi.

KENTSEL DÖNÜŞÜM NEDENİYLE TAŞINACAKLAR

Yaşadıkları sorunlara barınma sıkıntısının da eklendiğini kaydeden Ezici, oturdukları evin kentsel dönüşüm kapsamında yıkılacağını belirtti. Oğlunun durumu nedeniyle ev bulmakta zorlandıklarını belirten Fatma Ezici, "Burası yıkılacak. Şimdi yıkılacağı için çıkmak zorundayız. Komşular şikayetçi oldu, 'Çıkarın' diye. Ev sahibi de 'Ben ne yapacağım? Çocuk rahatsız, dışarıda mı yatacak bu çocuk' demişti. Ama şimdi yıkılacak, kentsel dönüşüme girecek. Mecburen çıkmak zorundayız. Ev bulmamız lazım, onu da bulamıyoruz" diye konuştu.

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'3 AYDIR YARDIM ALAMIYORUM'

Daha önce oğlu için aldıkları yardımın kesildiğini belirten Ezici, ilgili kurumlara başvurarak itiraz dilekçesi verdiğini ancak henüz sonuç alamadığını söyledi. Yaklaşık 3 aydır yardım alamadığını belirten Ezici, ekonomik açıdan zor durumda olduklarını dile getirdi. Oğlunun eğitimi için destek istediğini vurgulayan Ezici, "Kendim nerede olursa olsun kalırım. Çocuğumun özel eğitim alması için yardımseverlerden, hayırseverlerden yardım istiyorum" dedi.