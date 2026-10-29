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        Cumhuriyet Kupası Engel Atlama Yarışmaları, ilk kez Antalya'da düzenlenecek

        Cumhuriyet Kupası Engel Atlama Yarışmaları, Cumhuriyet'in ilanının 103'üncü yıl dönümünde ilk kez Antalya'da düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 09:39 Güncelleme:
        Cumhuriyet Kupası Engel Atlama Yarışmaları, ilk kez Antalya'da düzenlenecek

        Cumhuriyet Kupası Engel Atlama Yarışmaları, Cumhuriyet'in ilanının 103'üncü yıl dönümünde ilk kez Antalya'da düzenlenecek.

        Türkiye Binicilik Federasyonu ile Antalya Binicilik ve Atlı Spor Kulübü (ABAK) işbirliğinde gerçekleştirilecek yarışmalar, TM Equestrian Team-Antalya Binicilik ve Atlı Spor Kulübü tesislerinde yapılacak.

        Bugünkü yarışmalarla başlayacak organizasyonda sporcular, engel atlama parkurlarında mücadele edecek.

        Binicilik sporunun branşlarından engel atlamada sporcular, parkura yerleştirilen engelleri atlarıyla birlikte belirlenen kurallar çerçevesinde tamamlamaya çalışacak.

        Organizasyonla kentte binicilik sporunun daha geniş kitlelere tanıtılması da amaçlanıyor.

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        Dört gün sürecek yarışmalar, binicilik sporunu yakından takip edenlerin yanı sıra bu branşı tanımak isteyen çocuklar, gençler ve aileler tarafından da ücretsiz izlenebilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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