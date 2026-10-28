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        Plaj Futbolu Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Serenity Alanya Belediyespor'un rakibi TMS FC oldu

        Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Plaj Futbolu Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Serenity Alanya Belediyespor'un son 16 turundaki rakibi Çin'in TMS FC takımı oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 23:28 Güncelleme:
        Plaj Futbolu Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Serenity Alanya Belediyespor'un rakibi TMS FC oldu

        Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Plaj Futbolu Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Serenity Alanya Belediyespor'un son 16 turundaki rakibi Çin'in TMS FC takımı oldu.

        Erkekler ve kadınlarda 5 kıtadan 33 ülkenin 48 takımının mücadele ettiği şampiyonada erkekler kategorisinde son 16 turunun eşleşmeleri kurayla belli oldu.

        Grubunu 3 galibiyetle lider bitiren ev sahibi Serenity Alanya Belediyespor, Çin'in TMS FC takımıyla eşleşti.

        Serenity Alanya Belediyespor, 23 Projects Uluslararası Plaj Sporları Merkezi ana stadyumunda Çin ekibi TMS FC ile yarın saat 12.45'te karşılaşacak.

        Alanya ekibi, organizasyonda F Grubu'nu 6 puanla ikinci sırada bitiren Çin temsilcisini elemesi halinde çeyrek finalde Ukrayna ekibi BSC Sunrise Kyiv ile Kosta Rika takımı CY Limon maçının galibiyle karşılaşacak.

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        - Alanya Belediyespor B Takımı'nın rakibi Sportivo Luqueno

        B Grubu'nun son maçında SK Bosnia Teplice'yi son saniyede bulduğu golle 7-6 yenerek grup ikincisi olarak son 16 biletini alan Alanya Belediyespor B Takımı ise yarın saat 19.15'te Paraguay temsilcisi Sportivo Luqueno ile kozlarını paylaşacak.

        Alanya Belediyespor B Takımı turu geçmesi halinde, Bulgaristan'ın BSC Yurkas ile Hollanda'nın BS Zeeland ekipleri arasında oynanacak maçın galibiyle karşılaşacak.

        Şampiyona 1 Kasım Pazar günü final maçlarıyla sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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