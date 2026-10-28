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        Demre'de sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

        Antalya'nın Demre ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle dereler taştı, seraları ve evleri su bastı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 21:38 Güncelleme:
        Demre'de sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

        Antalya'nın Demre ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle dereler taştı, seraları ve evleri su bastı.

        İlçenin Çevreli ve Üçağız mahallelerinde şiddetli yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

        Yağışın şiddetini artırması nedeniyle derelerin taşması sonucu sel meydana geldi, mahallelerdeki ev, iş yeri ve seraları su bastı.

        Sağanağa hazırlıksız yakalanan araç sürücüleri ise belediye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

        Belediye, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri bölgede çalışmalara başladı.

        Demre Kaymakamı Emin Bağlı, AA muhabirine, Çevreli ve Üçağız mahallelerinde daha önce yaşadıkları sel felaketinin aynısının meydana geldiğini söyledi.

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        Yaşanan olumsuzluktan dolayı herhangi bir yaralının olmadığını belirten Bağlı, "Bir mahsur kalma ihbarı bize geldi, itfaiyemiz, belediye, jandarmamız olay yerinde, bir olumsuzluk yok. Yolun taşkından dolayı kapanmasıyla verilen bir ihbar, herhangi bir yaralı ve can kaybımız yok. Suların çekilmesini bekliyoruz." dedi.

        Demre Belediye Başkanı Fahri Duran ise 15 gün önce yaşadıkları felaketin aynısını yaşadıklarını ifade etti.

        Selin olduğu yerlerde dere yataklarının bulunduğuna dikkati çeken Duran, "Yağış mevsim normallerinin üzerinde yağınca bu dereler suyu taşımıyor ve köye doğru geliyor. Geçenlerde biraz çalışma yaptık, Devlet Su İşleri (DSİ) çalışmaya başlamıştı ama köyün kökten çalışmaya ihtiyacı var. Bir küçük belediye bütçesiyle olacak değişiklikler değil, Büyükşehir Belediyesi, ASAT ve DSİ'nin bize omuz verip köyü kurtarması lazım." diye konuştu.

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        Aynı sera ve evleri tekrar su bastığını vurgulayan Duran, arabalarında mahsur kalan vatandaşların belediye ekiplerince kurtarıldığını ifade etti.

        Sağanak nedeniyle Demre-Kaş D-400 karayolu ulaşıma kapandı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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