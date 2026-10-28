Antalya'da 4. Powered By KEMİAD Uluslararası SUP Cup Kemer Yarışları yarın başlayacak

Antalya'nın Kemer ilçesinde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Powered By KEMİAD Uluslararası SUP Cup Kemer Yarışları, 23 ülkeden 200 sporcunun katılımıyla yarın başlayacak.

Kemer G-Marina'da düzenlenen basın toplantına, Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer Turizmci ve İş İnsanları Derneği (KEMİAD) Başkanı Özkan Çakmak, Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı ve sporcular katıldı.

Ay Işığı Koyu'nda başlayacak orgganizasyonda sporcular, uzun mesafe, SUP polo ve teknik yarış etaplarında mücadele edecek. Bu yıl dünya sıralama yarışlarının da düzenleneceği organizasyonda, dünya şampiyonlarının da aralarında bulunduğu sporcular kürek çekecek.

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Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, yarışların, Cumhuriyet'in 100. yılında başladığını ve organizasyonun her geçen yıl büyüdüğünü belirtti.

Dünya sıralama yarışlarının programa dahil edilmesinin kendilerini ayrıca heyecanlandırdığını ifade eden Solmaz, "Organizasyona katılan sporcular arasında dünya şampiyonlarının da olması, organizasyonun giderek güçlendiğinin ispatıdır." dedi.

Kemer'in deniz, kum ve güneş turizmiyle Antalya'nın öne çıkan destinasyonlarından biri olduğunu kaydeden Ahmet Solmaz, spor organizasyonlarının kentin tanıtımına katkı sağladığını vurguladı.

Organizasyonların sürdürülebilirliği için sponsor desteğinin önemine değinen Solmaz, "KEMİAD bu yıl yaptığı protokolle yarışların isim hakkını aldı. Bu bir vizyondur. Organizasyona katkı sağlayan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ve emeği geçenlere teşekkür ederim, sporculara başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

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Kemer Belediye Başkanı Topaloğlu ise yarışların bu yıl dünya sıralama etaplarını da kapsamasından mutluluk duyduklarını kaydetti.

Yerel yönetimler olarak sporun farklı branşlarını desteklemeye devam edeceklerini bildiren Topaloğlu, "Organizasyon Kemer'in tanıtımına önemli katkı sunuyor. Kemer'e gelen sporcular burada gördüklerini ve Türk misafirperverliğini kendi ülkelerinde anlatacak. Bu da çok güzel bir tanıtım oluyor." diye konuştu.

Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı da yarışlara dünyanın en iyi SUP sporcularının katılacağını belirterek organizasyona katkı sunan kurumlara teşekkür etti.

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Yarın başlayacak olan yarışlar, 31 Ekim'de sona erecek.