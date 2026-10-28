Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Hakkari Zapspor Kulübü'nü penaltı atışları sonucu 6-5 yenen Serikspor, 4. tura yükseldi.
Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Hakkari Zapspor Kulübü'nü penaltı atışları sonucu 6-5 yenen Serikspor, 4. tura yükseldi.
Serik İsmail Ogan Stadyumunda oynanan karşılaşmayı hakem Yunus Aytekin Atabek yönetti.
Karşılaşmanın normal süresi Mehmet Ali Tektaş ve Alperen Köşker'in karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi.
Maçın normal süresi ve uzatmalarında başka gol olmayınca penaltı atışları kullanıldı.
Penaltı vuruşları sonrasında karşılaşmayı 6-5 kazanan Serikspor, bir üst tura yükseldi.
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