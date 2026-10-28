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        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

        Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Hakkari Zapspor Kulübü'nü penaltı atışları sonucu 6-5 yenen Serikspor, 4. tura yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 16:59 Güncelleme:
        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

        Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Hakkari Zapspor Kulübü'nü penaltı atışları sonucu 6-5 yenen Serikspor, 4. tura yükseldi.

        Serik İsmail Ogan Stadyumunda oynanan karşılaşmayı hakem Yunus Aytekin Atabek yönetti.

        Karşılaşmanın normal süresi Mehmet Ali Tektaş ve Alperen Köşker'in karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi.

        Maçın normal süresi ve uzatmalarında başka gol olmayınca penaltı atışları kullanıldı.

        Penaltı vuruşları sonrasında karşılaşmayı 6-5 kazanan Serikspor, bir üst tura yükseldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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