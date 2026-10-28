Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Alanya'da pazar yerini su bastı Sağanak yağış bir binanın bahçesinde de su baskınına neden oldu

        Alanya'da pazar yerini su bastı Sağanak yağış bir binanın bahçesinde de su baskınına neden oldu

        Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün sarı kodlu uyarıda bulunduğu Antalya'nın Alanya ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış, Konaklı Mahallesi'nde su baskınına neden oldu. Bir binanın bahçesi suyla dolarken, Konaklı Çarşamba Pazarı'nda ise pazarcı esnafı zor anlar yaşadı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 16:07 Güncelleme:
        Alanya'da pazar yerini su bastı Sağanak yağış bir binanın bahçesinde de su baskınına neden oldu

        Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün sarı kodlu uyarıda bulunduğu Antalya'nın Alanya ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış, Konaklı Mahallesi'nde su baskınına neden oldu. Bir binanın bahçesi suyla dolarken, Konaklı Çarşamba Pazarı'nda ise pazarcı esnafı zor anlar yaşadı.

        Alanya'da sabah saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Konaklı Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın bahçesi yağmur sularıyla dolarken, binanın giriş kapısı da su altında kaldı. Binaya giriş çıkışta güçlük yaşayan vatandaşların bahçede park halinde bulunan otomobil, motosiklet ve bisikletleri de su baskınından etkilendi.

        REKLAM

        "Her yağmurda aynı sorunu yaşıyoruz"

        Bina sakinlerinden Nurkan Ay (32), su baskını nedeniyle araçlarıyla binaya girmekte ve araçlarını park etmekte zorlandıklarını söyledi. Ay, şöyle konuştu: "Çocuğumu okuldan getirmek için yüksek bir araçla bile zor girdim. Saat 12.00'de geldiğimde dahi dışarıdan su gelmeye devam ediyordu. Her taraftan su giriyor, binanın gideri de gelen suyu tahliye etmekte yetersiz kalıyor" dedi.

        Bina sakinlerinden Metin Hamzaoğlu (43) ise, suyun binaya doğru aktığı noktaya önlem alınmasını istedi. Hamzaoğlu, "Araçlarımız ve motosikletlerimiz su altında kalıyor. Her yağmurda araçlarımızı başka binaların önüne park etmek zorunda kalıyoruz. Çocuğum okuldaydı. Bu havada şort giyip çocuğumu kucağımda taşıyarak içeri sokmak zorunda kaldım. Yürüyerek girmesi imkânsızdı" ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Pazar yerini su bastı

        Sağanak yağış, Konaklı Çarşamba Pazarı'nda tezgah açan esnafı da olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinde pazar alanına gelerek tezgahlarını kuran esnafın çadır ve brandaları yağış nedeniyle zarar gördü.

        Pazarcı esnafından Ayşe Üzüm, "Esnaf olarak kapalı bir pazar yerimiz olmasını istiyoruz. Gerekirse vergiyi bir kat fazla alsınlar ama Alanya Salı Pazarı gibi kapalı bir pazar yerimiz olsun " dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kuvvetli yağış geliyor!
        Kuvvetli yağış geliyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Kurtulmuş: Oyun bozan altında kalır!
        Kurtulmuş: Oyun bozan altında kalır!
        Seçimi kaybeden Bolsonaro, ABD'de
        Seçimi kaybeden Bolsonaro, ABD'de
        Siber dolandırıcılığa DOLUNAY hamlesi
        Siber dolandırıcılığa DOLUNAY hamlesi
        Muğla'da sel! Endişelendiren görüntüler!
        Muğla'da sel! Endişelendiren görüntüler!
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Kislyak'ın menajerinden transfer itirafı!
        Kislyak'ın menajerinden transfer itirafı!
        Yatırımcı Tazmin Merkezi'nden Tera Yatırım açıklaması
        Yatırımcı Tazmin Merkezi'nden Tera Yatırım açıklaması
        Lemina dokunuşu
        Lemina dokunuşu
        "Baba ben geldim"
        "Baba ben geldim"
        Dirk Kuyt'ın menajerinden flaş açıklama!
        Dirk Kuyt'ın menajerinden flaş açıklama!
        Kimyager baron İstanbul'da yakalandı!
        Kimyager baron İstanbul'da yakalandı!
        İlk ara ödemeler için tarih açıklandı
        İlk ara ödemeler için tarih açıklandı
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        İsrail basını iddia etti: Trump Netanyahu'ya baskı uygulayacak
        İsrail basını iddia etti: Trump Netanyahu'ya baskı uygulayacak
        Psikolojisi bozuldu, 256 kiloya ulaştı
        Psikolojisi bozuldu, 256 kiloya ulaştı
        Yavaş'tan Kurum'a ziyaret
        Yavaş'tan Kurum'a ziyaret
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti

        Benzer Haberler

        4 işçinin öldüğü hortum afetinde 2 tutuklama
        4 işçinin öldüğü hortum afetinde 2 tutuklama
        Ironman 70.3 Türkiye yarışları, 1 Kasım'da Antalya'da yapılacak
        Ironman 70.3 Türkiye yarışları, 1 Kasım'da Antalya'da yapılacak
        Uluslararası Antalya Turizm Fuarı, sektörü 2027'ye hazırladı
        Uluslararası Antalya Turizm Fuarı, sektörü 2027'ye hazırladı
        Alanya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        Alanya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        Antalya'da aşırı yağış nedeniyle "turuncu" kod uyarısında bulunuldu
        Antalya'da aşırı yağış nedeniyle "turuncu" kod uyarısında bulunuldu
        Antalya'da hortum nedeniyle parçalanan iki konteynerdeki 4 kişinin ölümüne...
        Antalya'da hortum nedeniyle parçalanan iki konteynerdeki 4 kişinin ölümüne...