Alanya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Binaya giriş çıkışta güçlük yaşayan vatandaşların bahçede park halinde bulunan otomobil, motosiklet ve bisikletleri de su baskınından etkilendi.

Aynı mahallede bulunan 5 katlı bir binanın bahçesi yağmur sularıyla dolarken, binanın giriş kapısı da suyla kaplandı.

Konaklı Mahallesi'nde kurulan halk pazarında da tezgahların bir kısmı su altında kaldı.

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