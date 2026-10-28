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        Antalya'da hortum nedeniyle parçalanan iki konteynerdeki 4 kişinin ölümüne ilişkin 2 zanlı tutuklandı

        Antalya'nın Kepez ilçesinde hortum nedeniyle iki konteynerin parçalanması sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı olaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 15:55 Güncelleme:
        Antalya'da hortum nedeniyle parçalanan iki konteynerdeki 4 kişinin ölümüne ilişkin 2 zanlı tutuklandı

        Antalya'nın Kepez ilçesinde hortum nedeniyle iki konteynerin parçalanması sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı olaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki hortumda parçalanan iki konteynerde işçiler Aycan Kılınç, Muhammed El Omar, İsa Elnevvah ve Muhammed El Zeyn'in hayatlarını kaybetmeleri üzerine gözaltına alınan iş yeri sahipleri Ş.Ç. ve M.Ç. ile iş güvenliği uzmanı İ.A. ve şantiye şefi D.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiler.

        Zanlılardan iş yeri sahibi M.Ç. ve şantiye şefi D.K, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, Ş.Ç. ve İ.A. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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        - Olay

        Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki bir inşaat alanında 26 Ekim 2026 tarihinde saat 23.00 sıralarında çıkan hortumda, inşaat işçilerinin kaldığı iki konteyner parçalanmıştı.

        Konteynerlerde bulunan 5 işçiden 4'ü hayatını kaybederken, 1 kişi yaralanmıştı.

        Olayla ilgili iş yeri sahipleri Ş.Ç. ve M.Ç. ile iş güvenliği uzmanı​​​​​​​ İ.A. ve şantiye şefi D.K. gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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