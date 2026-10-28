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        Altın Portakal kapsamındaki "Film Forum" sinemaya 1 milyon 450 bin lira destek sağladı

        63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında gerçekleştirilen "Film Forum", bu yıl sinemaya toplam 1 milyon 450 bin lira destek sağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 15:43 Güncelleme:
        Altın Portakal kapsamındaki "Film Forum" sinemaya 1 milyon 450 bin lira destek sağladı

        63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında gerçekleştirilen "Film Forum", bu yıl sinemaya toplam 1 milyon 450 bin lira destek sağladı.

        Festivalin basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, yerli ve yabancı sinema profesyonellerini buluşturan Film Forum, iki gün boyunca gerçekleştirilen sunum ve sektörel söyleşilerin ardından ödül töreniyle sona erdi.

        Yapım öncesi ve yapım aşamalarındaki 269 proje arasından finale kalan çalışmalar, uzman isimlerden oluşan jüriler tarafından değerlendirildi.

        Forumda, farklı kategorilerde ödül kazanan projelere, toplam 1 milyon 450 bin lira destek sağlandı. Kazanan projelerin ödülleri de törenle sahiplerine teslim edildi.

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        Bu kapsamda, "Uzun Metrajlı Kurmaca Film Pitching Platformu" için 450 bin lira, "İlk Uzun Metrajlı Kurmaca Film Pitching Platformu", "Sümer Tilmaç Antalya Senaryo Destek Fonu 'Pitching' Platformu", "Work in Progress Kurmaca Film Platformu" ve "Work in Progress Belgesel Film Platformu"nda ise ayrı ayrı 250 bin lira ödül verildi.

        "İlk Uzun Metraj Film Geliştirme Platformu Ödülü", Kader Kaya'nın "Tanrının Yükü" adlı projesine verildi. "Uzun Metraj Kurmaca Platform Ödülü"nü ise yönetmenliğini Atıl İnaç'ın, yapımcılığını ise Derya Tarım'ın üstlendiği "Yağmur" filmi kazandı.

        "Work in Progress Belgesel" kategorisinde "İsmigül", kurmaca kategorisinde ise Murat Uğurlu'nun yazıp yönettiği, yapımcılığını Ilgım Coşar'ın üstlendiği "İskeletin Türküsü" ödüle değer görüldü.

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        Derya Yanmış, Levent Kazak ve Melik Saraçoğlu'ndan oluşan "Sümer Tilmaç Antalya Senaryo Destek Fonu 'Pitching' Platformu" jürisi ise ödülü "Düş Kapanı" projesine verdi.

        - Yeşil Setler Mümkün ödülleri de verildi

        Yeşil Setler Mümkün Girişimi işbirliğiyle bu yıl ilk kez verilen "Yeşil Setler Mümkün" (YSM) Ödülleri de törende sahiplerini buldu.

        YSM Genel Koordinatörü ve jüri üyesi Yeşim Girgin, sinemanın yalnızca anlattığı hikayelerle değil, bu hikayelerin üretim süreçleriyle de sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlayabileceğine inandıklarını belirtti.

        Girgin, sürdürülebilir film üretimini yaratıcı süreçten bağımsız bir uygulama olarak değil, yapımın planlama ve üretim anlayışının ayrılmaz bir parçası olarak ele alma yaklaşımı nedeniyle Yeşil Prodüksiyon Ödülü'nü "Cennetin Çiçekleri" filmine takdim etmek istediklerini ifade etti.

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        Film Forum kapsamında ilk kez verilen İklime Duyarlı Hikaye Ödülü ise "Sisler Krallığı" projesine takdim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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