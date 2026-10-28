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        Uluslararası Antalya Turizm Fuarı, sektörü 2027'ye hazırladı

        Yerli ve yabancı turizm profesyonellerini bir araya getiren 8. Uluslararası Antalya Turizm Fuarı (ATF26 Türkiye), sektör temsilcilerinin 2027 yılı çalışmalarına katkı sundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 16:06 Güncelleme:
        Uluslararası Antalya Turizm Fuarı, sektörü 2027'ye hazırladı

        Yerli ve yabancı turizm profesyonellerini bir araya getiren 8. Uluslararası Antalya Turizm Fuarı (ATF26 Türkiye), sektör temsilcilerinin 2027 yılı çalışmalarına katkı sundu.

        "Türkiye için buluşuyoruz" mottosuyla ANFAŞ Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuar, 3 günlük çeşitli paneller ve etkinliklerle tamamlandı.

        ATF Kurucu Başkanı Selçuk Meral, kapanış programında yaptığı açıklamada, fuarın yalnızca Türkiye'de düzenlenen bir turizm organizasyonu olmaktan çıkarak uluslararası ölçekte bir ticaret platformuna dönüştüğünü belirtti.

        Yaklaşık 40 bin metrekarelik bir alanda bini aşkın markayı buluşturduklarını aktaran Meral, şunları kaydetti:

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        "Fuar kapsamında dünya genelinden yaklaşık 2 bin 500 seyahat acentesini Antalya'da ağırladık. 3 günlük organizasyonla Antalya ekonomisine yaklaşık 50 milyon dolarlık bir katkı sağlandığını tahmin ediyoruz. ATF'nin ekonomik etkisi yalnızca organizasyonun gerçekleştirildiği günlerle sınırlı değil. Fuarda kurulan ticari bağlantılar, gelecek dönem turizm hareketliliğine de ciddi katkı sunacaktır. Fuarın dijital randevu sisteminde yaklaşık 40 bin ikili görüşme randevusu oluşturuldu. Bu sayı organizasyonun ticari potansiyelini de ortaya koyuyor."

        Organizasyonun temel yaklaşımlarından birinin de "yerinde pazarlama" stratejisi olduğuna işaret eden Meral, yurt dışından gelen katılımcıların Türkiye turizmini yerinde deneyimleme imkanı da bulduğunu ifade etti.

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        Fuar boyunca katılımcılar tarafından turizmi etkileyen unsurlar, ana ve kaynak pazarlar, erken rezervasyon, sektörün bu yılki durumu ve geleceğinin irdelendiğini belirten Meral, verimli bir organizasyon gerçekleştirdiklerini vurguladı.

        Meral, fuar organizasyonunun erken rezervasyon dönemine denk gelmesinin de 2027 yılı satışlarını olumlu yönde etkileyeceğini bildirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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