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        Ironman 70.3 Türkiye yarışları, 1 Kasım'da Antalya'da yapılacak

        Bu yıl 12'ncisi düzenlenecek ve yüzme, bisiklet ile koşudan oluşan Ironman 70.3 Türkiye yarışları, 1 Kasım Pazar günü Antalya'da yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 16:09 Güncelleme:
        Ironman 70.3 Türkiye yarışları, 1 Kasım'da Antalya'da yapılacak

        Bu yıl 12'ncisi düzenlenecek ve yüzme, bisiklet ile koşudan oluşan Ironman 70.3 Türkiye yarışları, 1 Kasım Pazar günü Antalya'da yapılacak.

        Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde yapılacak güç, irade, mücadele ve hız odaklı bir organizasyon olan Ironman Türkiye yarışlarında, 80'i aşkın ülkeden 1900 sporcu mücadele edecek.

        Kadriye Halk Plajı'nda 1,9 kilometrelik yüzme etabıyla başlayacak yarışmada sporcular, 90 kilometrelik bisiklet ve 21,1 kilometrelik koşu etaplarını tamamladıktan sonra The Land of Legends Mall'da mücadeleyi tamamlayacak.

        Yarış kapsamında 30 Ekim'de bisiklet parkuru ve geçit töreni, 31 Ekim'de ise çocuklara yönelik IronKids yarışı da yapılacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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