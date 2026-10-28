Antalya'da 4 işçinin hayatını kaybettiği hortum faciasında 2 tutuklama Gözaltına alınan inşaat ve şantiye yetkilisi 4 kişiden 2'si tutuklandı

Antalya'nın Kepez ilçesinde 4 işçinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı hortuma ilişkin soruşturmada müteahhit ile şantiye şefi., "birden fazla kişinin taksirle ölümüne sebebiyet vermek" suçundan tutuklandı. İş güvenliği uzmanı ile bir müteahhit ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 25 Ekim günü saat 23.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi 6199. Sokak üzerindeki inşaat şantiyesinde meydana geldi. Kent merkezinde kuvvetli yağış ve rüzgar etkili olurken, şantiyede çıkan hortum işçilerin kaldığı 2 konteyneri savurarak parçaladı. Şantiyedeki kule vinç de devrildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve kurtarma ekibi sevk edildi. Konteynerlerde konaklayan 6 işçinin etkilendiği olayda İsa Musa el Nevaf, Aycan Kılınç, Selahattin Muhammet El Naim ve Muhammet Mustafa El Naim adlı 4 işçi hayatını kaybetti, yaralanan inşaat bekçisi hastaneye kaldırıldı. İnşaatın bu yılın ocak ayında başladığı, şantiye alanına kurulan 5 konteynerden 4'ünün olayda zarar gördüğü belirtildi.

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Konteynerler 100 metreyi aşkın uzaklığa savruldu

Hortumun etkisiyle işçilerin kaldığı konteynerler 100 metreyi aşkın uzaklığa savruldu. Konteynerlerdeki demir ranzalar da bir sitenin bahçesine savrulurken, aynı bölgedeki bir okulun çatısı zarar gördü. Hortumun şantiyeden önce Kepez Belediyesine ait seyir terasındaki dinlenme tesisini vurduğu anlar da tesiste görevli personel tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde hortumun masa, sandalye, şemsiye ve çöp konteynerini savurduğu anlar ile personelin yaşadığı panik yer aldı.

Bilirkişi raporu doğrultusunda 2 tutuklama

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 2 müteahhit gözaltına alındı. Firari olarak bildirilen iş güvenliği uzmanı ile şantiye şefinin de aynı gün kolluk kuvvetleri tarafından yakalandığı öğrenildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden müteahhit Mevlüt Ç. ile şantiye şefi Deniz K., çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince bilirkişi raporu doğrultusunda "birden fazla kişinin taksirle ölümüne sebebiyet vermek" suçundan tutuklandı. İş güvenliği uzmanı İ.A. ile müteahhit Ş.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.