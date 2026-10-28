Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Antalya'da 4 işçinin hayatını kaybettiği hortum faciasında 2 tutuklama Gözaltına alınan inşaat ve şantiye yetkilisi 4 kişiden 2'si tutuklandı

        Antalya'da 4 işçinin hayatını kaybettiği hortum faciasında 2 tutuklama Gözaltına alınan inşaat ve şantiye yetkilisi 4 kişiden 2'si tutuklandı

        Antalya'nın Kepez ilçesinde 4 işçinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı hortuma ilişkin soruşturmada müteahhit ile şantiye şefi., "birden fazla kişinin taksirle ölümüne sebebiyet vermek" suçundan tutuklandı. İş güvenliği uzmanı ile bir müteahhit ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 16:34 Güncelleme:
        Antalya'da 4 işçinin hayatını kaybettiği hortum faciasında 2 tutuklama Gözaltına alınan inşaat ve şantiye yetkilisi 4 kişiden 2'si tutuklandı

        Antalya'nın Kepez ilçesinde 4 işçinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı hortuma ilişkin soruşturmada müteahhit ile şantiye şefi., "birden fazla kişinin taksirle ölümüne sebebiyet vermek" suçundan tutuklandı. İş güvenliği uzmanı ile bir müteahhit ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Olay, 25 Ekim günü saat 23.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi 6199. Sokak üzerindeki inşaat şantiyesinde meydana geldi. Kent merkezinde kuvvetli yağış ve rüzgar etkili olurken, şantiyede çıkan hortum işçilerin kaldığı 2 konteyneri savurarak parçaladı. Şantiyedeki kule vinç de devrildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve kurtarma ekibi sevk edildi. Konteynerlerde konaklayan 6 işçinin etkilendiği olayda İsa Musa el Nevaf, Aycan Kılınç, Selahattin Muhammet El Naim ve Muhammet Mustafa El Naim adlı 4 işçi hayatını kaybetti, yaralanan inşaat bekçisi hastaneye kaldırıldı. İnşaatın bu yılın ocak ayında başladığı, şantiye alanına kurulan 5 konteynerden 4'ünün olayda zarar gördüğü belirtildi.

        REKLAM

        Konteynerler 100 metreyi aşkın uzaklığa savruldu

        Hortumun etkisiyle işçilerin kaldığı konteynerler 100 metreyi aşkın uzaklığa savruldu. Konteynerlerdeki demir ranzalar da bir sitenin bahçesine savrulurken, aynı bölgedeki bir okulun çatısı zarar gördü. Hortumun şantiyeden önce Kepez Belediyesine ait seyir terasındaki dinlenme tesisini vurduğu anlar da tesiste görevli personel tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde hortumun masa, sandalye, şemsiye ve çöp konteynerini savurduğu anlar ile personelin yaşadığı panik yer aldı.

        Bilirkişi raporu doğrultusunda 2 tutuklama

        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 2 müteahhit gözaltına alındı. Firari olarak bildirilen iş güvenliği uzmanı ile şantiye şefinin de aynı gün kolluk kuvvetleri tarafından yakalandığı öğrenildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden müteahhit Mevlüt Ç. ile şantiye şefi Deniz K., çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince bilirkişi raporu doğrultusunda "birden fazla kişinin taksirle ölümüne sebebiyet vermek" suçundan tutuklandı. İş güvenliği uzmanı İ.A. ile müteahhit Ş.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kuvvetli yağış geliyor!
        Kuvvetli yağış geliyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Kurtulmuş: Oyun bozan altında kalır!
        Kurtulmuş: Oyun bozan altında kalır!
        Seçimi kaybeden Bolsonaro, ABD'de
        Seçimi kaybeden Bolsonaro, ABD'de
        Siber dolandırıcılığa DOLUNAY hamlesi
        Siber dolandırıcılığa DOLUNAY hamlesi
        Muğla'da sel! Endişelendiren görüntüler!
        Muğla'da sel! Endişelendiren görüntüler!
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Kislyak'ın menajerinden transfer itirafı!
        Kislyak'ın menajerinden transfer itirafı!
        Yatırımcı Tazmin Merkezi'nden Tera Yatırım açıklaması
        Yatırımcı Tazmin Merkezi'nden Tera Yatırım açıklaması
        Lemina dokunuşu
        Lemina dokunuşu
        "Baba ben geldim"
        "Baba ben geldim"
        Dirk Kuyt'ın menajerinden flaş açıklama!
        Dirk Kuyt'ın menajerinden flaş açıklama!
        Kimyager baron İstanbul'da yakalandı!
        Kimyager baron İstanbul'da yakalandı!
        İlk ara ödemeler için tarih açıklandı
        İlk ara ödemeler için tarih açıklandı
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        İsrail basını iddia etti: Trump Netanyahu'ya baskı uygulayacak
        İsrail basını iddia etti: Trump Netanyahu'ya baskı uygulayacak
        Psikolojisi bozuldu, 256 kiloya ulaştı
        Psikolojisi bozuldu, 256 kiloya ulaştı
        Yavaş'tan Kurum'a ziyaret
        Yavaş'tan Kurum'a ziyaret
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti

        Benzer Haberler

        4 işçinin öldüğü hortum afetinde 2 tutuklama
        4 işçinin öldüğü hortum afetinde 2 tutuklama
        Ironman 70.3 Türkiye yarışları, 1 Kasım'da Antalya'da yapılacak
        Ironman 70.3 Türkiye yarışları, 1 Kasım'da Antalya'da yapılacak
        Alanya'da pazar yerini su bastı Sağanak yağış bir binanın bahçesinde de su...
        Alanya'da pazar yerini su bastı Sağanak yağış bir binanın bahçesinde de su...
        Uluslararası Antalya Turizm Fuarı, sektörü 2027'ye hazırladı
        Uluslararası Antalya Turizm Fuarı, sektörü 2027'ye hazırladı
        Alanya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        Alanya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        Antalya'da aşırı yağış nedeniyle "turuncu" kod uyarısında bulunuldu
        Antalya'da aşırı yağış nedeniyle "turuncu" kod uyarısında bulunuldu